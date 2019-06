Avar múzeum Vasasszonyfán

Sajnos kevesen tudják, hogy a népvándorlás korának létezik egy állandó kiállítása Vas megyében. Vasasszonyfán 1989-ben nyílt meg az Avar Múzeum, amely máig látogatható.

Jó lenne, ha a magyar őstörténettel kapcsolatban napjainkban új életre támadt vita ráirányítaná a figyelmet a kérdés szakszerű feldolgozásaira, és a délibábos nyelvtörténeti kinyilatkoztatások helyett a régészet kézzelfogható és megtekinthető emlékei is az érdeklődés homlokterébe kerülnének.

Sajnos csak kevesen tudják, hogy megyénkben a népvándorlás korának létezik egy állandó kiállítása.

Az 1989-es megnyitásakor Avar Múzeumnak elnevezett kis gyűjtemény a Kis- és Nagyasszonyfa községekből 1937-ben egyesített Vasasszonyfa község művelődési házában nyitvatartási időben naponta látogatható.

1921-ben az egykori Nagyasszonyfa határában csordogáló Surány-patak partján, Horváth János birtokán földmunkák közben egy régi temetőre bukkantak. A sírokból előkerült leletek Soós Lajos nagyasszonyfai gazda közvetítésével a Szombathelyi Kultúregyesület szakembereinek kezébe jutottak, majd az agyaggödröt régészeti lelőhellyé nyilvánították.

A helyszínen Miske Kálmán, Tompa Ferenc és Horváth Tibor Antal vezetésével, Mikes János püspök, a Szombathelyi Takarékpénztár és más nagylelkű támogatók „szponzorációjával” éveken át ásatások folytak. A régészek által az 1980-as években is folytatódó munka révén napjainkig több száz sír feltárása történt meg. Sajnos a szakmai munkával párhuzamosan végzett „amatőr régészkedés” sok sír szétdúlását eredményezte.

Az így előkerült leletek a műkincs-kereskedelem közvetítésével jutottak magángyűjteményekbe, de gazdagítják a bécsi Naturhistorisches és az oxfordi Ashmolean Múzeum kollekcióit is.

Az asszonyfai leletek felkutatását, szakmai feldolgozását és publikálását Kiss Gábor szombathelyi régész fáradságot nem ismerő kutatómunkájának köszönhetjük. A több évtizedes feltárás során előkerült antropológiai leletek, viseletek, fegyverek, edények, használati eszközök és ékszerek tanulmányozása azt mutatja, hogy a vasasszonyfai temetőt a 7. századtól a 9. századig folyamatosan használták. Az ide temetkező népesség eszközei – a sírleletek jellegzetességeit feltáró összehasonlító vizsgálatok megállapításai szerint – a kisalföldi és a Bécsi-medencében feltárt avar temetők leletanyagával mutatnak rokonságot.

A vasasszonyfai kiállítás élményszerűen mutatja be nemcsak az eredeti tárgyakat, de az avar kor temetkezési szokásait is. A tárlatot már csak azért is érdemes megtekinteni, mert az közelebb hoz bennünket a sokat vitatott kor megismeréséhez.