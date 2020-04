Az egészségügyi dolgozóknak segít a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coach-ok Társasága

Múlt hét óta minden egészségügyben dolgozónak önkéntes alapon nyújt mentális támogatást a Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társasága.

Önkéntes szupervizorokhoz fordulhatnak segítségért az egészségügyi dolgozók, akiket honlapján és Facebook-oldalán is megszólít a társaság: „Ön az, aki most nem maradhat otthon. A legfontosabb, hogy holnap is helyt tudjon állni, miközben egy rendkívül gyorsan változó környezetben kell most teljesítenie. Ez fárasztó, és érzelmi túlfeszítettséggel jár. Úgy érezheti, hogy túl sok minden halmozódik fel, és szüksége van arra, hogy fellélegezhessen.”

A szupervízió a hivatásgondozás és a munkahelyi lelki egészségvédelem hatékony eszköze. A mostani rendkívüli helyzetben az online térben zajló, 45–60 perces személyes beszélgetéseket ajánlanak, amelyek igény esetén rendszeresen ismétlődhetnek. A honlapon választhatnak az önkéntesek közül az érdeklődők, megnézhetik a szabad kapacitással rendelkező szupervizorok adatlapját, bemutatkozását, és időpontot is ott kérhetnek tőlük. A szakembert, akivel együttműködnének, a megadott elérhetőségen hívhatják. A társaságnak vasi tagja is van, a sárvári Wawrzsák Zsolt. Vele is felveheti a kapcsolatot az, aki munkahelyi feszültségein és érzelmi nehézségein könnyíteni szeretne.