Az intimitás a párok életének fontos része

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ebből az alkalomból Szombathelyen is szerveztek programokat. Itt volt dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus is.

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Szákovics-Varga Ildikó elmondta, elsősorban a szűrés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Fontos, hogy a nők otthon rendszeresen végezzenek önellenőrzést és az is, hogy 45 éves kor felett rendszeresen eljárjanak a mammográfiai ellenőrzésre, amire egyébként külön behívót is kapnak.

Idén egy kicsit más szempontból közelítették meg a témát, dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, író volt a vendégük, aki a Női utak és útkereszteződések témában tartott ingyenes előadást a Savaria Múzeumban.

De hogyan függ össze a mellrák és a szexuálpszichológia? – kérdeztük az előadót. Dr. Hevesi Krisztina elmondta, a kapcsolat több nézőpontból is megközelíthető. Mindenekelőtt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szemléletmódja szerint az egészség több mint pusztán a betegségektől való mentesség, a teljes és boldog élet a cél. Ebbe a koncepcióba pedig a párkapcsolati elégedettség és a harmonikus szexuális élet is beletartozik.

Az ember társas lény, párra vágyik, s amennyiben egy betegség, kezelés vagy mellékhatás megakadályozza a szexuális élet gyakorlásában, az a testi örömöktől való megfosztottság mellett veszélyt jelenthet a párkapcsolatára nézve is. A női mellrák pedig pont olyan női szimbólumokat támad, mint a mell és a haj, így nagyon megtépázza az érintett nőiességéhez való viszonyát, önbizalmát. Emiatt fontos a területhez nyitottan közelíteni, tudni kell beszélni tudni róla, megoldásokat ajánlani.

A legoptimálisabb az lenne, ha már az egészségügyben kaphatna a nő felvilágosítást arról, hogy a szexuális életére milyen kihatással lehet a betegség és a kezelés. Könnyebb, ha felkészülhet rá, tudja, mire számíthat, s természetesként kezelik azt, hogy igen, fontos az intimitás, a szexualitás az élet része. Kevesebb szégyen, szorongás és felbomlott kapcsolat lehetne így a daganatos megbetegedések további, súlyos következménye.

A párkapcsolatot az intimitás, a szexualitás jelenléte különbözteti meg minden más emberi viszonytól: a barátságtól, a rokonságtól, a munkahelyi kapcsolatoktól. Ha a párnak a betegséget megelőzően boldog szexuális élete volt, akkor még inkább drámaként élik meg ennek elmaradását. Ráadásul a szex hiánya veszélybe sodorhatja a pár kapcsolatát, túl nagy rést jelent a „pajzson”, ahova könnyedén beférkőzhet egy harmadik fél. Ráadásul az ilyen jellegű problémák döntő többségét meg lehetne előzni megfelelő felvilágosítással. Ennek legkésőbb a serdülőkorban kellene megtörténnie.

Dr. Hevesi Krisztina úgy látja, ez egy nagyon kényes terület, s gyakran egyfajta pingpongozás zajlik a szülő és az iskola között, hogy kinek a felelőssége. Szombathely e tekintetben országos szinten kiemelkedő – mondta a szakember. Az önkormányzat és az Egészségfejlesztési Intézet együttműködésének köszönhetően immáron negyedik éve térhet vissza, hogy a középiskolásoknak tartson egy-egy ilyen átfogó előadás-sorozatot.