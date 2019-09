Az őszelő is ad munkát a kertben

Szeptemberben is sorakoznak előttünk a ­teendők: ősszel sem tétlenkedhetünk a kertben. Ideje lesz a betakarításnak és az előkészítésnek is.

A házikert, a gyümölcsös és a pázsit is ad teendőt azoknak, akik törekednek kertjük lehető legjobb kihasználásra, a benne való gyönyörködésre.

A konyhakertben még mindig akad gyomlálnivaló, a gazok kihúzogatása, kikapálása mellett azonban már a zöldségeket is fel kell szedni a földből: a sárgarépát, petrezselyemgyökeret szeptemberben vegyük fel, és keressünk helyet a – nem fűtött – kamrában a tárolásukhoz. Itt az idő azonban arra is, hogy a zöldsaláta magjai a földbe kerülhessenek: ehhez a művelethez szükség lesz üvegből készült védőkeretre, hogy megóvjuk az elvetett zöldségmagot a fagytól.

A paradicsomok egyes fajtái még hoznak Szent Mihály havában is termést, azonban félő, hogy a napsütés mennyisége nem lesz elég ahhoz, hogy kellő érettségi állapotot elérjenek, és helyette rothadásnak indulnak. Az érést úgy tudjuk valamelyest sürgetni, hogy a paradicsomtöveket megtisztítjuk, a felesleges leveleket letépjük róla.

Őszelőn ajánlott ültetni fokhagymát is. A növénynek nem árt a fagy elleni védelem, amelyet bio talajtakaróval is elérhetünk: kertészek javasolják, hogy a fokhagyma ágyásába vessünk zabot, amelynek szemei elszáradnak és betakarják a talajt a fokhagyma felett, ráadásul a környezetre sincsenek káros hatással.

A gyümölcsösben például az almaszüretre is alkalmas az idő, továbbá metszési feladatok is előttünk állnak: olyan bokroké, amelyek nyáron hoznak virágot.

A vetett fűre is ráfér a gondozás: téli műtrágyával lehet kezelni.