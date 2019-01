Barangolás a végeken – Idézzük fel a múltat!

Az első világháború után Vas megye muraszombati járását – Velemér, Gödörháza és Magyarszombatfa kivételével – a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához csatolták. A múlt dolgai iránt érdeklődők tudják az is, hogy a járás 1941-ben négy évre ismét Magyarország része lett.

Mindebből az következne, hogy a területet ebben az időszakban is az „ezeréves” határok választották el Stájerországtól. Nem egészen így volt.

Akadt néhány olyan falu, ahol a jugoszláv fennhatóság megszűnt ugyan, de a település mégsem került vissza Magyarországhoz. 1941. április 6-án az egykor Vas megyéhez tartozó Kismáriahavasra, Határfalvára és Gedőudvarra német csapatok vonultak be. A három falut és Hegyszoros Rottenberg nevű részét június 13-án hivatalosan is a Német Birodalomhoz csatolták. (Ausztria önállósága az 1938-as Anschluss következtében megszűnt.) A megszállás indoka az volt, hogy ezekben a falvakban a lakosság német anyanyelvű.

Amikor 1945 áprilisában visszatértek a jugoszlávok, az itt élő 120 családot a hrastoveci internálótáborba hurcolták. Néhány hónap után a többségük elvileg hazatérhetett volna, de akkor a házaikban már az ország más területeiről érkezett szláv nyelvű telepesek laktak. A visszatérni akarók kezdetben abban reménykedtek, hogy a helyzet csupán átmeneti, de rövidesen rá kellett jönniük: jobb, ha Ausztria területére menekülnek. Az említett falvakban így egy éven belül lezajlott a teljes lakosságcsere. Elűzték a németeket azokról a településekről is, amelyek nem kerültek Németországhoz, így a szomszédos Károlyfáról és Görhegyről.

Amerre most járunk, az Szombathelyről nézve a megye egyik távoli csücske, végvidéke volt. Az államhatárt ezen a vidéken az Árpádok korától Trianonig a Kucsnica patak jelentette. Sokszínű és változatos vidék, ahol három kultúra: a magyar, a szláv és a német (stájer) keveredett. A lakosság túlnyomó többsége szlovén volt, de helynevek bizonyítják, hogy a középkorban magyarok is éltek itt. A közigazgatásilag Magyarországhoz tartozó területre jelentős befolyással volt a határ másik oldalán fekvő Radkersburg városa is. A településnevek azonosítása – és használata – nemegyszer gondot okozhat. Mi itt most a falvak magyar nevét említettük, de ezek nem sokáig voltak hivatalosan használatban. Sőt többségük csak az 1800-as évek végi magyarosítási törekvések során született. Gedőudvar (szlovénül: Ocinje, németül: Guitzendorf) például a régebbi magyar térképeken is a német nevén szerepel. A szépen hangzó Kismáriahavas is csak XIX. század végén kapta magyar nevét, előtte Füxlincként volt ismert. Ma szlovénül Fikšinciként ismerik. Pável Ágoston közelben lévő szülőfaluját, Vashidegkutat viszont már egy 1366-os oklevél is „Hydeghkut”-ként említi, a szlovén Cankova elnevezés jóval fiatalabb.

Volt időszak, amikor az itt élők három nyelven beszéltek. Határfalván (szlovénül: Kramarovci, németül: Sinnersdorf) az első világháború előtt magyar iskola működött, a két világháború között a tanítás nyelve a szlovén és német volt, a második világháború idején pedig kizárólag a német. A terület ma nemzetiségileg homogén,de találkozhatunk a régi idők emlékeivel is. Jó néhány áll még a németek által épített régi házak közül. Találkozhatunk út menti fogadalmi keresztekkel is.

A régi térképeket tanulmányozva látszik, hogy számuk erősen megfogyatkozott. Ha a múltat szeretnénk megidézni, keressük fel a temetőket! A síremlékek között a német feliratúak a valaha itt élt családokra emlékeztetnek.

A gedőudvari temetőben álló régi faharangláb a szerkezetét tekintve alig különbözik azoktól, amelyekkel az Őrségben találkozunk. 1750 körül építették, akkor, amikor a pankaszi harangtorony készült.