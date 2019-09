Csányi Sándor telt házas estet adott az Agora Művelődési és Sportházban

Telt házas estet adott az Agora Művelődési és Sportházban szerda este Csányi Sándor Jászai Mari-díjas magyar színész, aki egyszemélyes vígjátékkal örvendeztette meg közönségét. Nők, férfiak, helyzet- és jellemkomikum, nevetés és komoly pillanatok 70 percbe sűrítve.

Öt hónappal az est időpontja előtt tudatta a közösségi média felülete: ősszel Szombathelyre látogat Csányi Sándor Hogyan értsük félre a nőket? című egyszemélyes vígjátékával.

A monokomédiával hónapok óta járja az országot a színművész, amellyel minden helyszínen nagy sikert aratott. Az innen-onnan hallott vélemények alapján magasra tettük a lécet, ugyanakkor számításba vettük azt is: műfajmixben próbálta ki magát Csányi Sándor, akinek bár hivatásából adódóan ismerős a színpadi világ, ám most mégis más a szituáció: a stand-up comedy elemeit mosta bele a vígjátékba.

Az előadás előtti negyedórában a sportház előtti zsúfolt placc jelezte: sokan várták az alkalmat, hogy megpillanthassák a számos nőfaló szerepét életre keltő művészt a reflektorok fényében és hetvenpercnyi önfeledt kikapcsolódásban legyen részük. Bent, vezényszóra teljes sötétség lett a teremben, csak a színpadot világították meg, amelyen három kifeszített roll-upon ábrázolták a helyszínt, egy szülészeti folyosót, ahol az egész vígjáték játszódott. Megszólalt a Blue Swede: Hooked on a Feeling című slágere és a kezdő taktusok után színpadra lépett Csányi Sándor, aki nem önmagát, hanem egy elképzelt figurát, Gusztit személyesítette meg.

Az alapszituáció szerint ő volt az apa, aki türelmetlenül várta, hogy megszülessen gyermeke. A várakozás ideje alatt felidézi bent vajúdó párjához fűződő emlékeit, és elmélázik: ott áll a szülőszoba ajtajában – szó szerinti és átvitt értelemben is –, küszöbén az apává válásnak, ám nemcsak azt nem tudja, hogyan kell egy újszülöttel vagy egy gyerekkel bánni, hanem a nőkkel sem. Mennyi konfliktus adódik abból, hogy mást ért és kommunikál a nő, ugyanígy mást ért és mást is kommunikál a férfi: hol van a metszete ezeknek a halmazoknak, amikor még a megismerkedésük történetére sem ugyanúgy és ugyanolyan részletességgel emlékeznek. Eszébe jutnak olyan kényes kérdések is, amelyekre adandó válaszok előtt érdemes gondolkodni, hogy véletlenül se bántsák meg szívük választottját: a többi között olyanok, mint a „fogyott-e”.

A tájékozódás is rendszeres konfliktusforrás: a férfi egész más instrukciók alapján vezet A-ból B-be, mint a nő. Helyzet- és jellemkomikumból sincs hiány az esten: több férfit személyesít meg a művész, és bár nagyon különböző karaktereket ábrázol, mégis közös a nevező: férfiak – ezt a megegyező keresztnevekkel illusztrálja. A komédia nem marad befejezetlen, megcsörren a telefon: apa lett. Percekig tartó tapssal jutalmazta a közönség az előadást, amely sok kacajra sarkalló, időnként pedig elgondolkodtató pillanatot hozott.

Magasra tettük a lécet az elején, ám nem csalódtunk: jól felépített előadásban volt részünk, amelyben végig gördülékenyen vegyítette a műfajokat a színművész.