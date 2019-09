Cserepeket előkészíteni!

Ősszel ideje van a tavaszi hagymás növények elültetésének, ám nemcsak a kert földjében, hanem a cserepekben is otthonra találhatnak a gumók, amelyekből a kifejlett viráguk lakásunk éke lehet. A hagymások mellett egyéb illatos cserepesekkel is díszíthetjük lakótereinket.

Jól mutat az ablakunkban ta­vasszal a virágzó jácint, színeivel feldobja a lakást, és közel hajolva hozzá illatával is jókedvre derít minket. A cserepes jácint hagymáit már ültethetjük virágföldbe, optimális ültetési ideje ugyanis augusztus vége és november eleje közé tehető. Ha azt szeretnénk, hogy már karácsonykor tavaszi hangulatot hozzon a lakásba virágával, akkor úgy számoljunk, hogy miután elültettük a cserépbe, 60–90 napig, azaz két-három hónapig hidegen kell tartani a hagymákat – így kezdenek majd hajtani.

Ültethetjük őket a cserépen kívül dé­zsába és kaspóba is, az a lényeg, hogy az öntözéssel pangó víz ne maradjon a növényen, attól könnyen rothadásnak indulhat a hagyma. Hajtatásra alkalmas növény még a nárcisz és a tulipán is, mindkettő feldobja a helyiségeket kora tavasszal.

Minirózsákat is szerezhetünk be vagy ültethetünk cserépbe: ha megvettük a tövet, ültessük át egy nagyobb cserépbe, amelybe ne általános virágföldet, hanem tőzegföldet tegyünk. Rendszeres metszést igényel: nem csak az elnyílt virágfejeket kell eltávolítani, a szárát is vissza kell vágni. Továbbá gyakori öntözést igényel, s hetente egyszer tápoldatos locsolást. A sok gondoskodás azonban meghozza a gyümölcsét: apró, színes virágai szemet gyönyörködtetnek.

Az amarillisz is látványos és illatos dísze lehet a lakásunknak: gondozása könnyebb, mint a rózsáé. Hosszú életű növény, amely a gondoskodást virágzással hálálja meg. Ha illatos változatot szeretnénk, válasszunk fehéret, a színesek inkább dekoratívak.