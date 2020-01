Frisset és egészségeset a szombathelyi piacról

A városra telepedő köd és a kellemetlen hideg a lakásban marasztal, pedig januárban is kerülhetnek finomságok a kosarunkba a piacon. ­Kíváncsiak voltunk az árakra és különlegességekre is vadásztunk a vásár­csarnokban.

Menjünk ki friss gyümölcsért, zöldségért és húsért a piacra! Érdemes: a friss alapanyagoknak nagy szerepük van a betegségmegelőzésben. És ez idő tájt is igaz, ami az éven át: frissebb a gyümölcs, a zöldség, mint a hipermarketben és nagyobb a választék, mint a kisebb zöldségeseknél – erről meggyőződtünk tegnap is.

A vásárcsarnokba pénteken sokan úgy mennek, hogy beszerzik a hétvégi menühöz valót. A vasasszonyfai Timár Lászlónak reggel 8 órára már csirkemell, -aprólék egy-egy kiló banán, alma, paradicsom lapult a táskáiban. A csirkéből gombás hús lesz ebédre, a paradicsomról télen sem akar lemondani, mindennap megeszik kettőt-hármat a reggeli vajas zsemléjéhez, mondta. Még kötét szerzett be, aztán hazaindult szokásos pénteki piacnapjáról.

Horváth Zsoltnál vette a zöldséget-gyümölcsöt – körülnéztünk a kereskedő standján: sláger a kelkáposzta, az erős paprika török, a szőlő spanyol, de például a cékla, a fejes káposzta, a saláta és a paradicsom is magyar. A fekete reteknek egy hét alatt száz forinttal feljebb ment az ára. A déligyümölcsök is drágultak kissé – a mandarin ezekben a hetekben van utoljára.

Hátsó standszomszédjával, Pénzes Lászlónéval a virágokat vettük szemügyre. Temetőbe, évfordulóra most krizantémot visznek tőle sokan. Egy szál 500 forint, ugyanennyibe kerül az inkaliliom, a rózsa most kicsit drága (650 forint egy szál), a liliom is ugyanennyi. Már megjelentek a tulipánok – 300 forintért vihetünk egy szálat. És szezonja van a szépséges virágú hagymásnak, az amarillisznek – 1200 forint egy szál.

Megálltunk Halász Csaba pultjánál is: ízletes, színes félkemény sajtjaikat és mézeiket Nemesgörzsönyből hozzák. Csabáék 150 méhcsaláddal méhészkednek – hárs-, ­akác-, gesztenye-, repce-, erdei vegyes mézet is láttunk a kínálatukban. Kiderült, a gesztenyét Kőszegszerdahelyen gyűjtötték a méheik, a fenyőrügyszirup pedig a köhögés természetes ellenszere.

Pénteken gazdagabbak lettünk egy recepttel is: Mihácsi Attila az egyik húspult mögül mondta el, hogyan készül az amerikai csirke. Három deci vízbe vöröshagymát, fokhagymát, egy kávéskanál mustárt, ketchupot és kevés olajat teszünk. A felforralt levet tepsibe rakott csirkecombra vagy -mellre öntjük. Fólia alatt készre sütjük, majd megpirítjuk – háromnegyed óra alatt kész a mennyei eledel.