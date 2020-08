Gyomorégés kínozza? Néhány ötlet ahhoz, hogyan küzdje le

Ha a gyomorsav a gyomorból kiszabadulva feljut a nyelőcsőbe, fájdalmas, égő érzés lesz úrrá az emberen. Ezt nevezzük gyomorégésnek. Számos kiváltó oka lehet, ám néhány szabály betartásával könnyedén úrrá lehetünk a helyzeten – soroljuk.

Első és legfontosabb, hogy figyeljen oda táplálkozására: ne egye degeszre magát. A könnyen emészthető táplálékból is csak mértékkel fogyasszon. Kerülje a nassolást, ugyanis az alvás előtt elfogyasztott ropogtatnivaló serkenti a gyomorsavképződést.

Így van ez az élvezeti szerekkel is: emellett a cigaretta és az alkohol egyaránt lazítja a gyomor záróizmait. Igyon inkább fehérkáposzta-levet: egy héten keresztül napi félliternyi fogyasztása csökkenti a gyomorégést – ugyanúgy, ahogy az étkezés utáni rágógumi elrágása is.

Sokan az evés után beálló „kajakómát” szundítással, pihenéssel vészelik át. Legyen ön a kivétel, mozogjon egy keveset – ezáltal pedig élénkítheti emésztését.

A természetes ásványtartalmú savlekötők szintén segíthetnek a tünetek kezelésében, hiszen rövid idő alatt semlegesítik a savfelesleget, ezáltal pedig megnyugtatják a gyomrot. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem szedhetők korlátlanul, orvosi ellenőrzés nélkül, hiszen sok más gyógyszer hatását módosíthatják azzal hogy gátolják a felszívódásukat, ezáltal a hatásukat is csökkentik.

Ha a panaszok kezelésében a fentiek egyike sem segít, ajánlott orvoshoz fordulni.