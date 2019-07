Kell a kerti pavilon

Ilyenkor nyáron, a jó időben gyakran fantáziálunk terveinkről, milyen jó lenne nyaralni egyet, de egy kerti medence is megtenné. Most olyan ötletet hoztunk, amit kisebb és nagyobb büdzséből is meg lehet valósítani: kerti pavilon építéséhez gyűjtöttünk össze fontos tudnivalókat. Aztán már csak pihenni kell!

Általános szabály szerint: „Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bő­vítése építési engedély nélkül végezhető. Helységenként azonban adódhatnak kiegészítések, ezért érdemes az adott település önkormányzatánál is tájékozódni. A költséghatárt is ki kell tűzni, valamint meg kell határozni a pénzügyi keretek adta lehetőségek révén, hogy milyen formájú és mekkora építményt szeretnénk. Az építés előtt be kell szerezni a betont, a faanyagot, a tető fedésére szolgáló anyagot és a szegeket, egyéb rögzítőelemeket. Az alap elkészítésén kívül sarkalatos pont a tartószerkezet elkészítése – ehhez a művelethez nem árt asztalossal dolgozni, vagy a tanácsát kikérni. Létezik alap nélküli verzió is, ez olcsóbb megoldás: leverhető oszloptalpakat be lehet szerezni. Tetőfedéshez bitumenes zsindely, hullámlemez lehet a megoldás. Nem muszáj az egész vagy akár a fél oldalrészt bevonni fával, ez ízlés kérdése. A családtagok is kivehetik részüket az építésből: míg készül a kerti terasz, a nők megvarrhatják az oda szánt ülőalkalmatosságokhoz a párnák huzatait, a legkisebbek pedig nekiláthatnak papírgirlandok készítésének. A pavilont, ha a kertben helyezzük el, önálló elemként nagyobb költséggel, valamivel olcsóbb megoldásként a ház falához is illeszthetjük, jóval egyszerűbb szerkezettel, hiszen akár egy paravánként funkcionáló apácarácsot és ideiglenes tetőként egy-

szerű textíliát is kifeszíthetünk. A pavilonban vagy pavilonszerű építményben bármilyen ülőbútor elhelyezhető: babzsákfotel, sörpad, rattan ülőke vagy raklapból összerakott ülőgarnitúra is.