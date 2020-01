Hagyjuk kibontakozni a gyereket!

Eric Berne tranzakcióanalízise az alapja annak a többmodulos gyermekcoach­képzésnek, amelyet elvégezve gyermek-életvezetési tanácsadóvá válhatnak a résztvevők. Azok, akik szülőként, pedagógusként, nagyszülőként vagy más segítőként saját gyereküknek, ismerőseiknek vagy tágabb környezetüknek nyújtanának professzionális támogatást.

A gyerekek testi-lelki-szellemi egészségével kapcsolatos tünetek, problémák megoldásában vesz részt tevékenyen Jagodits Zsuzsanna is. A gyermek­coachcsal a gyerekeket érintő, társadalmi szinten megjelenő problémákról is beszélgettünk.

Zsuzsa diplomás szociális munkásként végzett, de már a középiskolai évei alatt kortárs segítőként találkozhattak vele a fiatalok. Közben rádiós lett, testhezállónak bizonyult számára a műsorvezetés, a tévés szerkesztői és az újságírói munka. Kiderült, a kettő kiegészíti egymást: a kérdezés, az interjúkészítés empátiát, a segítés pedig jó kommunikációs készséget igényel.

Kitérőnek tűnhet, pedig ugyanezeket ötvözte akkor is, amikor toborzási specialistaként szakemberek kiválasztásában vett részt. Tizenöt éve dolgozik kommunikációs területen, tíz éve tart szakmai előadásokat, és végzett tréner is Zsuzsa, aki a coachinggal folytatta a pályáját. Mindig úgy tartotta, akkor lehet hiteles coach, amikor anyává válik. Úgy tud egy másik édesanyának gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatban, párkapcsolati témában vagy munka-magánélet összehangolásában segíteni, ha maga is megküzdött ezekkel.

Amivel Zsuzsa gyermekcoachként dolgozik, annak az „alfája és ómegája” Eric Berne amerikai pszichiáter tranzakcióanalízis-elmélete (TA). E szerint a gondolkodás, érzés és viselkedés módja az adott emberen belül ismétlődő mintázatokat követ – ezeket nevezzük énállapotoknak.

A TA három fő énállapotot különít el (szülői, felnőtt és gyermeki), a figyelem pedig arra koncentrál, hogy mi megy végbe az emberek között. Képzésükön ez volt a kiindulási alap, de foglalkoztak gyermeklélektannal, az egyes életszakaszok személyiségre gyakorolt hatásaival, lehetséges krízisei­vel, beragadásaival, transzgenerációs örökítéssel, a családon belüli szerepek, kapcsolatok jelentőségével, a szülők lelki beragadásainak gyereknevelésre gyakorolt hatásaival. Elsajátították az újrahangolás módszertanát, valamint relaxációs, vizualizációs gyakorlatokat, kérdezéstechnikákat is.

Zsuzsa azt tapasztalja, könnyen átadható és megérthető az elmélet, és a kapcsolódó tanácsadási folyamat is megfogható. Ha a kliens – a szülő – megérti a folyamatot, ahaélménye van, az addig nem értett problémáját hirtelen megérti. A gyermekcoach elsősorban a szülőkkel dolgozik. A gyerekek ritkán vannak jelen az 5-8 alkalmas tanácsadási folyamaton.

– A gyermek a szülő és a szülők kapcsolatának tünete. Amit produkál, az reakció arra, hogy a szülő milyen sémákat, gondolatokat, nevelési módszereket követ vagy a transzgenerációs örökítéssel mit hoz magával. Szerteágazó, mi mindennel fordulnak coachhoz a szülők. Ami mostanában a leggyakrabban előkerül, az a motiválatlan gyermek. Akit nem érdekel semmi, nem tudja, mit akar, és a szülei sem tudnak rá hatni. A jelenség oka lehet az, hogy a gyermek életének minden pillanatát ellenőrizni akarják a szülei, és készek mindent megcsinálni helyette – tipikus példái a helikopterszülőnek.

A dackorszakban is jól jöhet a coach segítsége, amikor a gyerek mindent akar és azonnal. A szülők általában alárendelődnek vagy semmiben sem engednek a gyerek vágyainak. Hogy a saját helyzetünket megkönnyítsük, tanítsuk meg a gyereket, hogy nevezze néven, mit érez: csalódott, szomorú, fáradt, vágyakozik stb. Ha képes címkézni az érzéseit, kevésbé hevesen reagál – javasolja Zsuzsa.

Általános tapasztalata még: a gyerekek a hétköznapokban egyre terheltebb pszichés állapotban vannak. Ezt csak erősíti a szülők, elsősorban az anyák megfelelési kényszere a munkahelyükön, a családban. Gyakran nyúlnak a könnyebb megoldás felé: egy átdolgozott nap után is minőségi időt kellene szánni a gyermekre, ehelyett leültetik a tévé elé, időt nyerve maguknak. Probléma még, hogy a kicsik túl korán kezdik használni a kütyüket, és nem fejlődik eléggé az érzelmi intelligenciájuk, pedig a közösségen belüli létezéshez nagy szükség lenne erre.

A hozzá forduló szülőket Zsuzsa arra biztatja: ne érezzenek lelkiismeret-furdalást. Ha szemléletet váltanak, és hagyják kibontakozni a gyermeket, ha elkezdenek bízni benne, hagyják, hogy döntéseket hozzon, hogy hibázzon, már fontos lépést tettek. Nyolc-tízévesen az életre, annak nehézségeire, veszélyeire is tanítsuk őket. Ez csak úgy működik, ha magunkban, az értékrendünkben és a szemléletünkben is bízunk.

– Ha gyermekkorban rendbe teszünk dolgokat, az már fél siker. Ha megszületik a szülő felismerése, az jó alap: el tudja vágni a transzgenerációs átörökítési sémákat, a rossz mintákat, és a gyerekek talán már nem ezt viszik tovább. A szülő szemléletváltásának köszönhetően nagyobb önállósággal tudják élni az életüket – mondja a szakember. A gyermekcoach nemcsak analizál, hanem megkeresi a pontokat, ahol érdemes változtatni, és a hogyant is megmutatja. A jelenben ad viselkedési mintázatot, ami a család minden tagjának segít. Gyors, célravezető eredménnyel kecsegtet.