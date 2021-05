Harmonikus rezgés az egész világ – Radnai Zsuzsanna honosította meg a Hess-féle terápiát Magyarországon

Hogyan tartsuk magunkat egészséges rezgésben? Mivel erősíthetjük az immunrendszerünket? – manapság ezek nagyon fontos kérdések, amelyekre egy lehetséges válasz a hangmasszázs. Radnai Zsuzsannánál jártunk.

A Peter Hess Institut egy nemzetközi iskola, 21 országban van akadémiája, a hazai vezetője Radnai Zsuzsa, aki 21 évvel ezelőtt kezdett hangtálakkal foglalkozni. Rengeteg embernek tudott segíteni azzal, hogy a módszert meghonosította. Csaknem négyszáz olyan tanítványa van, aki négy tanfolyamot végzett nála, és hangmasszőr lett. A Covid idején ezek a kurzusok is az online térbe költöztek, amint a havi rendszerességű szakmai napok is. A hangmasszázs a világon először Magyarországon nyert egészségügyi akkreditációt, köszönhetően Zsuzsának, aki kidolgozta a hangtálak pedagógiai alkalmazhatóságát is.

A hangtálnak bronz az alapja, amit különböző fémekkel dúsítanak. A hagyomány szerint a kozmikus harmónia megteremtését szolgálja. Ez nem mást jelent, mint amit a mai tudomány is állít: a világegyetemben minden rezgés, az ember annak egy kis sejtje. De ha minket vizsgálnak, mi sem tömör anyag vagyunk, hanem a sejtjeink egymástól függetlenül szabadon rezegnek. Folyamatos a változás, ami bennünk zajlik – fogalmaz Zsuzsa. – Azt mondják a keleti kultúrában: „Nada Brahma – A világ hang.” A hangtálak széles rezgéstartománnyal bírnak, és ezt kutatások is igazolják, minden szervünknek megvan a maga frekvenciája. Ahogy megszólaltatjuk a tálat, a hangok behatolnak a szervezetünkbe, és összekapcsolódnak a mi rezgéseinkkel, mindig találva olyan frekvenciákat, amelyen együtt tudnak rezegni. Ez elindít egy harmonizációs folyamatot, és segít az újrarendeződésben. Szemléletes példával: ha két egymástól távol elhelyezett hangvilla közül az egyiket megszólaltatom, és közelítem a másikhoz, az is megszólal, együtt rezegnek. Gyógyításról tehát nincs szó. A hangtállal kialakuló közös rezgés oldja a blokkolt területeket, az izomfeszességeket, és segíti a szervezetet, hogy megkönnyebbüljön, támogatja az öngyógyító folyamatok megindulását fizikai szinten.

Háromféle hangtál van: egy univerzális, ami 200 és 2400 Hz között rezeg, és a szervezetünk teljes rezgéstartományát képes átölelni; egy szívtál, ami 200 és 1200 Hz között rezeg, ezt mellkasra szokás helyezni; és egy medencetál, ami 100 és 1000 Hz között rezeg, a köldök környékén, a hason és a keresztcsonti részen alkalmazzák. Ha valamelyik testrészre ráhelyezik a tálat, s megszólaltatják, a rezgése koncentrikus körökben szétáramlik az egész testben. Így lehetséges, amit Zsuzsa mesél, hogy egy kisfiúnak a talpán volt a hangtál, amikor felkönyökölt: „Te csikized a hajamat!” – még a hajszálaiban is érezte a rezgést. A szervezetünk háromnegyed része víz, beleértve a vért, a sejtburkok víztartalmát és a köztes terek folyadékát is. Érdemes figyelni arra, hogy elég hidratáltak legyünk. Ez a hangmasszázsnál is fontos. A hang a levegőben 330 m/s, a vízben 1500 m/s sebességgel terjed, így minél magasabb a testünk víztartalma, annál könnyebben, gyorsabban terjed a hangtálból a rezgés. Radnai Zsuzsa két évtized alatt sok tapasztalatot gyűjtött arról, milyen hatással lehet a hangtál. Az iskolaigazgató a diákok „kisimult” tekintetében látta, ha Zsuzsánál voltak, de mutatta a tanulmányi eredményük javulása, a viselkedésük pozitív változása is. Meg szokta kérdezni a gyerekeket, hogy miért jó a hangterápia. Az egyik azt felelte: „Nem tudom, mire jó, de ha nem jöhetek, nagyon hiányzik.” Egy másik azt mondta: „Már olyasmi is érdekel, ami eddig nem” – és jelentkezett egy nyelvtanfolyamra. Aki a hangtálhoz szokott, kreatívabb és motiváltabb lett, javult a koncentrálóképessége. Hosszú távon a társas kapcsolatokban is pozitív változás áll be.

– Pár éve csináltunk egy kutatást, arra kértem óvónőket, hogy tizenöt héten át figyeljék a gyerekek reakcióit. Adtam nekik hangtálakat, és heti háromszor annak megszólaltatásával kísérték a mesemondást. Alvás előtt, az elcsendesedéshez használták. A két kis unokám óvodájába is vittem hangtálakat, ők mesélték, hogy a rendszerint nehezen kezelhető kisfiú rugdosta a szekrényt azokon a napokon, amikor nem volt hangtálazás, sírt, s követelte, hogy vegyék elő. Aki feszültebb, viselkedésproblémás, kifejezetten szereti a hangtálat – tudtuk meg Zsuzsától, aki azt a miskolci történetet is megosztotta, hogy szociálisan hátrányos helyzetűek óvodájában is csatlakoztak a kísérlethez. A csend és nyugalom helyett azt tapasztalta az óvó néni, hogy kiegyensúlyozottabbá, motiválhatóbbá váltak a gyerekek, és megjelent bennük a rend igénye, szeretete. Ez a harmónia a szülőkre is átterjedt, és megszűntek a rendszeres hiányzások, a gyerekek szép mandalákat festettek, rajzokat küldtek. Az óvodai beszoktatáskor is segített a hangtál, a sok síró gyermeket könnyebb volt kezelni.

– A tanítványaimnak öt esetet kell nyomon követniük a szupervízióig, ezekből sok történetet kapok. Köztük nőkről, akik küzdöttek a nőiségükkel, a meddőséggel, majd várandósok lettek; férjről, aki azt mondta, hogy „dupla körre befizeti a feleségét”, mert aktívabb lett a házaséletük, mióta hangterápiára járt, megemelkedett a libidója, nyitottabb, vidámabb, felszabadultabb lett. Volt, akinek rendbe jött a koleszterinszintje, és orvosi papírokkal dokumentálta is a vérképe változását. Volt nálam kismama, aki szülés után visszatért a nyolc hónapos babájával, aki megismerte a hangomat, és ölelte a hangtálat a lábacskájával. Volt példa arra is, hogy valakinek sztrók után segített a hangmasszázs a felépülésben.

Radnai Zsuzsa azt vallja – Peter Hess nyomán –, hogy a kevesebb több: egyszerű, összehangolt eszköztárral, megfelelő tudással valóban jótékony és hatékony lehet a hangterápia. Nem biztos, hogy szerencsés a sokféle eszközzel keltett, manapság divatos hangfürdő, ami akár kaotikus is tud lenni. A hangtálak ugyanis felhangokban gazdagok, és ennek nemcsak testünkre ható fizikai, hanem idegrendszeri vonatkozása is van. A hangok úgy bukkannak elő, ahogy a természetben megszólalnak, ahogy a kismadár énekel, ahogy a patak csörgedezik, spontán módon. Különleges élmény a gyorsaság, ahogyan egy hangmasszázs alatt a lazítás állapotába kerülhetünk. Testi szinten csökkentik a stresszt, félelmet, fájdalmat, aktiválják az öngyógyító erőket, támogatják a szervezet természetes harmóniára törekvését. Gyorsan és spontán módon váltják ki az alfa – nyugalmi – állapotot, és a limbikus rendszeren keresztül közvetlenül szólítanak meg érzelmeket. Az is különleges felismerés, ahogy a hangok magukban hordozzák a bizalom és védettség ősi állapotát. Tudományosan igazolt, hogy ez a tudatosan kiváltott nyugalmi állapot jótékonyan hat az idegrendszerre, az immunrendszerre, a koncentrációra, a viselkedésre: kiegyensúlyozottabbak, toleránsabbak leszünk általa. Úgy hat, mint a tudatosan gyakorolt meditáció. Elég csak impulzusokat adni a testnek, finom rezgéseket kelteni. A hangmasszőr részéről felelősségvállalás is szükséges, mert a hangfürdőzőt mentálisan is kísérni kell, akkor is, ha a mélytudatból törnek elő élmények vagy sírás fogja el.

Zsuzsának emlékkönyve is van, amibe a gyerekek rajzolnak, a felnőttek írnak, például ilyet: „Utoljára édesanyám méhében éreztem így magam, ennyire boldogan és biztonságban.” Fábry Sándor azt jegyezte be: „Köszönettel és bízva bízván.” Dr. Ruszinkó Ádám azt: „Lehet, hogy most tudnék repülni. Alig várom, hogy ismét jöhessek.” Borbás Marcsi úgy fogalmazott: „Életem leg nagyobb élményét kaptam tőled.”

Kiemelt képünkön: Radnai Zsuzsa a hangtálakkal csak finom impulzusokat ad