Hogyan alakítsuk ki az otthoni dolgozósarkot?

Keveseknek adatik meg, hogy külön dolgozószobájuk legyen otthon. Napjainkban azonban egyre többen kényszerülnek rá, hogy hazavigyék a munkát. Némi kreativitással a legapróbb sarokból is kényelmes irodai körülményeket varázsolhatunk – megmutatjuk, hogyan.

A legkönnyebb helyzetben nyilván azok vannak, akiknél akad egy használaton kívüli helyiség, legyen az a leendő gyerekszoba, az emeleti előtér vagy a beépített erkély. Ebben az esetben nincs más dolgunk, mint beszerezni egy megfelelő magasságú és nagyságú asztalt egy hozzá passzoló, kényelmes székkel.

Külön helyiség hiányában a csendről és a nyugalomról nagy eséllyel lemondhatunk, de otthoni irodánk azért még lehet. Nézzünk szét jól a lakásban: hol akad egy üres sarok, falrész; hova férne be legalább egy laptop méretű asztalka? Vegyük szemügyre az előteret, a nappalit, de akár a hálót is, a megoldásnak csak a képzeletünk szabhat határt. A lépcsőfeljáró alatt, két szekrény között, az ágy mellett is találhatunk a célnak megfelelő helyet. Ha pedig más megoldás nincs, válasszunk helytakarékos, átalakítható bútorokat, így munkánk befejeztével estére a szobát eredeti funkciójában használhatjuk.

Ha a munkaterületet olyan bútorokkal rendezzük be, amelyek illenek a környezethez, ügyesen elmoshatók a határok és az otthoni irodánk nem kelt majd feltűnést. Mindenképpen szükség lesz íróasztalra és kényelmes székre. Utóbbiból érdemes jó minőségűt választani, mert a derekunk és a hátunk bánja a spórolást.

Ha megoldható, az asztal fölötti falra tegyünk polcokat vagy praktikus nyitott tárolót, így a szükséges eszközök, iratok karnyújtásnyira lesznek, a ritkábban használt dolgokat pedig mutatós dobozokba is pakolhatjuk. Semmiképpen se feledkezzünk meg a megfelelő fényforrásról: jó, ha ablak elé, természetes fény közelébe kerül az asztal, de ettől függetlenül olvasólámpát – lehet asztali, falra felfúrós és csíptetős is – tanácsos beszerezni.

Ha nem is festjük újra a dolgozósarkot, a kiegészítők – irattartók, egéralátét – kiválasztásánál tartsuk szem előtt, hogy a piros szín jobb teljesítményre sarkall, a kék a kreativitást, a zöld pedig a megújulást segíti elő. Inspiráló közegben hatékonyabb a munka – legyen az pár kilométerrel távolabb, vagy otthonunk eldugott sarkában.