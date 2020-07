Hogyan kell helyesen tárolni a bort?

Kerülhet földre, falra, szekrénybe, lehet különálló polcrendszer vagy a tálaló része. El is dughatjuk, de a lakás díszévé is tehetjük. A bor tárolása azért is fontos kérdés, mert e nemes nedű csak megfelelő körülmények között őrzi meg minőségét.

A bort száraz, állandó helyen érdemes tárolni, kerülve a nagy hőingadozásokat: a meleg és a hideg hősokk egyaránt tönkreteheti az italt. Keressük a leghűvösebb helyet a lakásban. Ez a hőmérséklet ideális esetben 15 Celsius-fok körül van. Közvetlen napfénynek sem ajánlatos kitenni a folyékony szőlőt. Ha nincs lehetőségünk borhűtő beszerelésére, ezeket a szempontokat figyelembe véve keressük meg e célra legalkalmasabb helyet a lakásban. Ajánlatos felmérni a mennyiséget és a várható bővülését is, hogy ezután kiválasszuk az ízlésünkhöz és igényeinkhez leginkább passzoló tartót. Nagyobb, értékesebb gyűjtemény esetén ajánlatos rendszer szerint tárolni a palackokat, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal átpakolni őket, sérülésnek kitéve ezzel az üvegeket. Külön polcra kerülhetnek a fehér, a rozé és vörös fajták, vagy szétválogathatjuk például a száraz és a desszertborokat. Megtehetjük azt is, hogy a különlegesebb palackoknak fenntartunk egy külön helyet, de akár a szőlő termelési helye vagy a szőlő típusa szerint is kategorizálhatunk. A palackokat fektetve ajánlatos tárolni. Ellenkező esetben a parafa kiszárad, megreped, porladni kezd és felgyorsul a bor oxidálódása, öregedése. Fémből, fából, kovácsoltvasból és nagyobb hordóból is készülnek bortartók, és kaphatók készen egyszerű, szekrénybe betehető változatok is. Borkészletünk lehet a tálalószekrény dísze, ami az étkezőben kap helyet, de a konyhaszekrény kiegészítéseként is megállja a helyét. Modern enteriőrben jól mutatnak a falra szerelhető, lebegő hatást keltő darabok, és az interneten is számos ötlet felelhető, amelyek kisebb kéz­ügyességgel elkészíthetők. Arra minden esetben ügyeljünk, hogy a polcokat valamelyik szögbe döntsük meg, így az üvegek nem gurulnak majd jobbra-balra.