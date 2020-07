Hűsítő és egészséges finomságok – Olvasói receptek Nagygeresdről

Varga István Tiborné, Mártitól kaptuk az alábbi gyümölcsleves receptjét, ezt a finomságot a legforróbb napokon is élvezettel fogyaszthatjuk. Megtoldottuk még néhány egészséges és üdítő nassolnivalóval.

Márti elmondta: ezeken a meleg napokon olyan ételeket igyekszik főzni, amelyek kiadósak és hamar elkészülnek, hogy ne kelljen sok időt a meleg konyhában tölteni. Gyakran választ ilyenkor az ebédhez valamilyen hideg gyümölcslevest.

Mézes sárgadinnyeleves

Hozzávalók: egy fél sárgadinnye, pár szegfűszeg, 2-3 darab egész fahéj, 2 evőkanál méz, 4 evőkanál cukor, 2 deci főzőtejszín, egy deci tej vagy víz, egy evőkanál liszt, fél citrom lereszelt héja és leve.

A dinnyét megmossuk, megtisztítjuk, és a húsát apróra vágjuk. A fűszereket a tejben vagy vízben felforraljuk. Leszűrjük. Ezután 6 deci vizet felforralunk, hozzáadjuk a fűszeres levet, a mézet és a cukrot. Amikor már forr, be­lerakjuk a felaprított dinnyét is. Egy picit megsózzuk, majd 3-4 percig forraljuk. Beletesszük a citrom levét és lereszelt héját. Amikor ezzel is felforrt, összeturmixoljuk. (Készülhet a leves görögdinnyéből is, ebben az esetben fél narancs héját és levét tesszük bele!)

A főzőtejszínt a liszttel elkeverjük és besűrítjük vele a levest.

Jól lehűtve tálaljuk, mentalevéllel díszítjük.

Gyümölcsjégkrém

Hozzávalók: 50 deka eper, málna vagy más friss gyümölcs, 2-3 evőkanál porcukor, egy evőkanál méz, 3 cl rum.

A gyümölcsöt megmossuk, felaprítjuk és pürésítjük. Ez­után hozzáadjuk a mézet, a cukrot és a rumot. Jól összekeverjük és jégbe hűtve tálaljuk. Ha túl lágy, egy zacskó zselatint keverjünk bele!

Rum nélkül is készíthetjük.

Körteturmix gazdagon

Hozzávalók 4 pohárhoz: 4 nagyobb körte, 2 banán, 2 narancs, fél liter tej.

A körtét meghámozzuk, a húsát apró kockákra vágjuk. A narancsot kifilézzük, azaz vastagon meghámozzuk, és a hártyák közül kivágjuk a gyümölcshúst. A banánt meghámozzuk, kis darabokra vágjuk. A gyümölcsöket turmixgépbe tesszük, a jól lehűtött tejjel összeturmixoljuk. Poharakba adagoljuk, aminek peremét ízlés szerint a körte spirál alakban levágott héjával díszíthetjük.

Zabos-mézes gyümölcssaláta

Hozzávalók: egy ananász, 25 deka eper, 2 alma, 25 deka szőlő, 4 evőkanál méz, 2 evőkanál zabkorpa.

A gyümölcsöket mossuk meg, szükség szerint tisztítsuk meg, az ananászt és az almát kockázzuk fel. Az epret és a szőlőt felezzük, a nagyobb szeműeket negyedeljük, majd az egészet keverjük el, csorgassuk le mézzel.

Hűtőben hagyjuk kicsit összeérni az ízeket, tálalás előtt keverjük el a zabkorpával is.