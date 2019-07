Idős korban is rászánhatjuk magunkat a rendszeres mozgásra, tornára

Sok idős ember él magányosan, visszavonultan a négy fal között, könnyen megtalálják a betegségek. Az aktivitás nem életkorfüggő, csak a módját kell jól megválasztani. Milyen frissítő mozgásokat, tornagyakorlatokat ajánl az edző nyugdíjasoknak otthonra és a szabad­idő eltöltése közben? Juhász Veronikát kérdeztük.

Ha lehet, menjünk ki a szabadba, parkba, erdőbe – ez az első jótanács. – Kezdjünk pár tudatos, tüdőt teleszívó, mély lélegzéssel, amivel az ember át tudja lélegezni saját magát – ez a második javaslat az edzőtől, aki jógázik is. Idáig nagyon könnyű és nagyon hatásos.

Jó mozgás lehet időskorban (is) az átlagnál intenzívebb séta vagy gyaloglás, ami nem terheli az ízületeket, de pezsdíti a vérellátást. Néhány karkörzéssel át lehet mozgatni a felső végtagokat, hajlítással, körzéssel a törzset, a csípőt. Egy fánál megtámaszkodva emelkedjünk lábujjhegyre néhányszor.

Nem kell megvárni, hogy bármelyik testrészünk fájjon, megelőzés céljából is rászánhatjuk magunkat a rendszeres tornára. Fontos az izmokat és az ízületeket karbantartani, megőrizni a fittséget, és ezt csak mozgással, mozgatással lehet. Az a legjobb gyógymód, ha megfelelően mozgatjuk. Idősebb korban kerülni kell az ütődéssel, rázkódással járó mozgást, ami túlságosan megterhelné a váz- (a csont)rendszert.

Vannak olyan testmozgások, amelyek időskorban is elkezdhetők, mindenféle előképzettség nélkül. Ilyenek a Pilates, a gyógytorna és a jóga bizonyos fajtái, bizonyos táncok, például a zumba vagy egyes társastáncok. Az utóbbi is rengeteg örömet és felszabadultságot tud adni. Javasoltak a kirándulások, az úszás és a biciklizés is.