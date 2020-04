Igor és Simon: boldogság a négyzeten

Horváth Ákosnak, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészének és feleségének, Abért Juditnak alig három héttel ezelőtt születtek meg az ikrei: Igor és Simon. Azóta róluk szól minden, ez az írás sem kivétel.

Ákosék nagyon szerettek volna gyereket, mikor megtudták, hogy Judit várandós, majd kiugrottak a bőrükből örömükben. Az első vizsgálatkor még nem derült ki, hogy ikrek, a másodiknál aztán már látható volt, hogy a babák bizony ketten vannak. Ha a végtelen boldogságot meg lehet duplázni, akkor ez Juditnak és Ákosnak aznap sikerült. Ezzel együtt persze azonnal felmerült a névadás problémája is, hiszen normál esetben mindenki egy lány- és egy fiúnévvel készül, most pedig hirtelen kettő fiúnév kellett.

Az Igor Judit, a Simon Ákos választása volt. A neveket már akkor kiosztották, mikor ők még Judit hasában voltak, a baloldali lett Igor, a jobboldali pedig Simon. Mivel egészen a születésig nem változtattak helyet, nem is kellett tartani attól, hogy összekeverik majd őket.

Mindkét baba nagyon jól érezte magát édesanyja hasában, és ennek megfelelően növekedtek is, míg végül március 30-án mindkettő három kilogrammal és ötven centivel született meg. Egy csapásra megduplázódott a család létszáma, ami még most, közel három hét elteltével is hihetetlen számukra. A tejfakasztó buli a járványhelyzetre való tekintettel az internetre költözött, a képek és feltöltött videók tanúsága szerint jó pár ismerős koccintott az ikrek egészségére.

Ákos ekkoriban éppen Ádám szerepét próbálta az Ádám almáiban, rögvest el is kérte magát Czukor Balázs rendezőtől, aki természetesen el is engedte. Ám közben a helyzet fokozódott, és a színházak bezártak, így sem próbákat, sem előadásokat nem lehetett már tartani, pedig utóbbiból is majdnem minden estére jutott volna egy, Ákos (Ádám) azonban az otthoni édenkertben rekedt.

Az ikerpároknál általában az egyik mindig dominánsabb, itt Igor a vezériker, ő az, aki hangosabban kér enni, és ő is született meg először, két perc múlva aztán megérkezett Simon is. Apás szülésre készültek, de a járvány miatt ez meghiúsult, és persze egy sor dolog is másképp alakult. Az ikerterhességeket az orvosok is kitüntetett figyelemmel kísérik, mivel számítani lehet arra, hogy a gyerekek korábban megérkeznek, ezért aztán az utolsó pár hétben egyre több időt kellett Juditnak is a kórházban tölteni. Csakhogy időközben kihirdették a veszélyhelyzetet, és a kórházban is életbe lépett a látogatási tilalom, innentől kezdve Ákos és Judit már csak üvegfalon át láthatták egymást.

Ez nyilván nem volt könnyű egyikük számára sem, de amint Ákos elárulta: belátták, hogy ezek szükséges intézkedések. És mint megtudtuk, ők azóta is maximálisan betartják a kijárási korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket. Ákos az, aki bevásárol, amúgy pedig senkivel nem érintkeznek.

Az ikrek persze nem bánják, hogy így alakultak a dolgok, egyrészt mert még csak háromhetesek, s egészen más dolgok foglalkoztatják őket, másrészt mert így apa mindig otthon van. Otthon van még Póker, a 15 éves Jack Russel-Parson Russel keverék és Kókusz, az 5 éves beagle-Jack Russel keverék is. A két kutya mindjárt megszagolgatta a babákat, és bár egyelőre mély barátságot még nem kötöttek a fiúkkal, azt hamar észrevették, hogy az új lakótársaknak kitüntetett szerep jut a család életében. Judit és Ákos persze mindent megtesz, hogy ne érezzék túlságosan elhanyagolva magukat, amiért a két kutyus nagyon hálás, miközben nem is sejtik, hogy egy év múlva már menekülőre kell fogniuk, ha Igor és Simon üldözőbe veszi őket.

Az ikrek jó babák, könnyű velük – már amennyire egyáltalán értelmezhető ez a kifejezés két újszülött esetében –, lehetőség szerint egy időben kelnek és egyszerre is éheznek meg. Amikor pedig ez mégsem így történik, éktelen bömböléssel igyekeznek felverni a tesót, hogy mégiscsak egyszerre történjenek a dolgok. Mint megtudtuk, a nem alvásban egy kicsit kezdenek most bedurvulni a dolgok, de Ákos mindenből kiveszi a részét, ha kell, fürdet, ha kell, tisztába tesz.

Van már gyakorlata a babázásban, Panna lánya 23 éves. Ő is odavan az ikrekért, és apja lelkére kötötte, hogy nem telhet el úgy nap, hogy ne kapna képet az öccseiről. Nem is telik. Igor és Simon, bár nemük azonos, kétpetéjű ikrek, ennek megfelelően nem is hasonlítanak annyira, mint két tojás, inkább csak mint két sima testvér. Igor az akaratosabb és a hangosabb, Simon a halkabb, neki még a vonásai is lágyabbak – mondja Ákos, aki már most komoly testedzésben van, mert egyáltalán nem szeretné, ha mondjuk tíz év múlva azt gondolnák a fiai, hogy bármiben is le tudják győzni az apjukat.