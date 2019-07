Izzik a szeméthegy Nemeskoltán

Napok óta füstöl, lángol egy illegális szeméthegy a településen. A helyiek attól tartanak, mérgező lehet a füst.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy már hétfő éjszaka fojtogató füstöt éreztek. Reggel elmentek dolgozni, délutánra megszűnt a szag. Éjszaka azonban újra arra ébredtek: elviselhetetlen bűz terjeng.

Másnap tudták meg, hogy a környéken csak „kavicsosnak” hívott területen csaptak fel a lángok. A terület régen kavicsbányaként működött, az idősebbek elmondása szerint ebben a tó vize egykor olyan tiszta volt, hogy le lehetett látni az aljára.

Aztán a mély gödröt szépen lassan elkezdték hulladékkal feltölteni. A névtelenséget kérő nyilatkozó elmondta, a faluból oda csak zöld hulladékot visznek, viszont a területre több földút is vezet a szomszédos falvakból. Úgy gondolja, innen kerülhet oda a sok műanyag és elektromos hulladék.

Ottjártunkkor egy másik helybelivel is találkoztunk. Ő azt mondta, eddig nem volt gond a falu határában egyre csak növekvő szemétheggyel. Megerősítette: szerinte sem a helyiek rongálják így a környezetet. Ők szeretik a települést, a tisztaságra is vigyáznak. Próbálják figyelni, kik hordhatják oda a hulladékot, de a földutakat nem tudják folyamatosan szemmel tartani, az összes odavezető utat megfigyelni szinte lehetetlen. Kamerát sem tudnak felszerelni, hiszen azon a részen nincs áram. Informátorunk a tűzoltókkal is beszélt a helyszínen. Elmondása szerint azt hallotta tőlük: csak elfojtani lehetne a tüzet, de olyan mélyen és olyan nagy területen izzik, hogy nem biztos, hogy egyhamar sikerül.

Arra sincsen kapacitás, hogy valaki folyamatosan őrködjön a telepen. Az ügyben megkerestük a polgármestert is. Farkas Imre elmondta: a terület magánkézben van. Ugyanakkor több mint hatvan tulajdonosa van a „kavicsosnak”, nagy részük az ország másik felén él. Ezek az emberek pedig nehezen lennének arra kötelezhetőek, hogy megtisztítsák a területet.

A másik lehetőség az lenne, hogy az önkormányzat saját pénzén megelőlegezi a munkát, és később megpróbálja behajtani rajtuk az összeget. Erre viszont egy ilyen kis településen nincs keret.

A lakosság egyébként összefogott a probléma hallatán, pénteken délelőtt a helyi mezőgazdászok és vállalkozók próbáltak földet hordani az izzó halomra. Ez most némileg visszafogta a tüzet, de azt gondolják, a következő napokban még biztosan újra begyullad.

A katasztrófavédelem sajtóosztályától megtudtuk: ők először július 23-án kaptak bejelentést arról, hogy lángol az illegális szemétlerakó. Akkor a helyszínre vonultak, eloltották a lángokat. Egy három méter magas hulladékkupac kapott először lángra, nem tudni, mi okozta a tüzet. Összesen majdnem 200 négyzetméter izzott. A halom szinte teljesen beleolvadt a talajba. Július 24-én aztán újra riasztották őket, ismét felcsaptak a lángok. A szakemberek ekkor is a helyszínre siettek, megint megfékezték a tüzet. Azóta viszont nem kaptak bejelentést, enélkül viszont nem tudnak további lépéseket tenni. Azt is kijelentették: a szeméttelep felszámolása nem a katasztrófavédelem hatásköre, erről mindenképpen az önkormányzatnak kellene valamilyen módon gondoskodnia, ha a terület tulajdonosai nem tesznek lépéseket.

A hulladék tehát továbbra is izzik a föld alatt. Hogy meddig kell az ott élőknek a kánikula idején bezárt ablaknál aludniuk az elviselhetetlen szag miatt, úgy tűnik, ebben a pillanatban senki nem tudja megmondani.