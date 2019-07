Jövőre saját medencét! – Bizonyos térfogat és mélység alatt nem engedélyköteles

Az elmúlt hetek kifejezetten forró napjaiban ki ne álmodozott volna arról, hogy mennyivel kellemesebb lenne saját medencében hűsölve tölteni ezt az időszakot. Összegyűjtöttük, hogy mire van szükség a megvalósításhoz.

Az idei június sorra döntötte a rekordokat – már ami a hőmérsékletet illeti. Legtöbbünk vízparton töltötte volna el ezt az időszakot, és a nyár felén még korántsem vagyunk túl: hőségből bőven juthat júliusra és augusztusra is. Nem csoda, ha eszünkbe jutott jó párszor, milyen lenne, ha saját medencében élvezhetnénk a szabadidőnket. Összegyűjtöttünk néhány információt, amely jól jöhet, mielőtt építésbe kezdünk.

A jelenlegi szabályozások alapján a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése is az engedély nélkül végezhető tevékenységekhez tartozik a 312/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 1. számú melléklete alapján. A határozat a bruttó 50 köbméternél nem nagyobb térfogatú vagy az 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú medencékre és kerti tavakra vonatkozik. Tehát ha ennél méretesebb és mélyebb medencét tervezünk, akkor szükség van az engedélyeztetési dokumentumokra. Ajánlott ugyanakkor az adott település önkormányzatánál is érdeklődni, mivel előfordulhat, hogy a helyi építési szabályzatban is rendelkeznek a medenceépítésről.

A következő lépésben jöhet a tervezés. Hova kerüljön az építmény? Fontos, hogy kellő távolságban legyen a háztól és ne akadályozza az udvaron az autó behajtását. A megfelelő hely megtalálásánál fontos tényező a tájolás és a szomszédoktól való távolság, továbbá az, hogy az utca felől ne lehessen rálátni. Szakértők óva intenek az olyan területtől is, amelyet korábban feltöltöttek, mivel nagyobb terhelés esetén könnyen megsüllyedhet a talaj.

Az optimális helyszín megtalálása után a technikai adottságokra lehet fókuszálni: el kell dönteni, pontosan mekkora és milyen alakú legyen a medence. Egyforma mély legyen a teljes területén, vagy sekélyebb részt is szeretnénk kialakítani? Épített lépcső vezessen a vízbe, vagy fémlétrán lehessen lejutni?

Milyen anyagból készüljön: téglafalú legyen-e vagy úgynevezett zsaluköves? Utóbbi viszonylag gyorsan elkészíthető, vasbeton alapú, falazásos módszerrel megépített medencét takar, ami jellemzően jó ár-érték arányt képvisel.

Manapság már nem számít elérhetetlennek a saját medence kialakítása, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a legjobb esetben is több százezer forintra rúghat a megépítési költség, valamint tervezni kell a fenntartásával – anyagiakban és teendőkben egyaránt –, ami függ a többi között a medence nagyságától, a használt gépészeti technikától, a vízdíjtól, a tisztítási költségtől is, ezért érdemes szakemberekkel egyeztetni; még akkor is, ha magunk építenénk meg a csobbanóhelyet.