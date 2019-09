Kertesi képek

Voltak idős asszonyok, akiknél a kertesi kép fogalomnak számított. Így volt az én rég meghalt ismerősömnél, Margit néninél is. Neki több kertesi képe is volt. Egy nagyobbat az ágya fölött tartott, több kicsit pedig az imakönyvében. Az utóbbiakat néha elővette, nézegette, mindegyik Szűz Máriát ábrázolta.

Margit néni lány korában – vagyis a két háború között – minden év augusztusában elment Kertesre. Onnan hozta a képeket, de lehet, volt közöttük olyan is, amit ő is az anyjától örökölt. 1945 után az ő búcsújárásai is abbamaradtak. Számára az idő kettészakadt, amikor még lehetett menni Kertesre, és amikor már nem.

Kertes búcsújáró hely a Pinka völgyében, alig két kilométerre a határtól. A mai templom helyén a 12. században vár állt. A magyar név arra utal, hogy olyan hely volt, amit fallal, árokkal, sánccal kerítettek körbe. Amikor a környéken nagyobb és erősebb várak épültek, mint például Németújvár vagy Monyorókerék, akkor a kertesit magára hagyták, a köveit pedig később széthordták. Az erődítés nyomaiból ma már alig látszik valami. Egy kronogrammadat az építés idejét 1155-re teszi. Ha ezt bizonytalannak gondoljuk, rövidesen jön az első okleveles adat, az is korai, 1221-ből való.

A hely ma használt német neve, a „Maria am Weinberg” (Mária a szőlőhegyen) még abban az időszakban született meg, amikor a templomot és körülötte lévő temetőt szőlők vették körül. A szőlő az 1800-as évek végén, a filoxéravész idején elpusztult. Ez a természeti csapás is hozzájárult ahhoz, hogy az 1900-as évek elején erről a vidékről nagyon sokan kivándoroltak Amerikába. A szőlőt máshol később újratelepítették, de itt, a templom körül erdő nőtt a helyén.

Kertesből tulajdonképpen kettő van, így nevezik a Pinka síkján települt falut is, aminek azért, hogy megkülönböztessék az azonos nevű községektől, a Pinkakertes hivatalos nevet adták.

A régi templom már messziről látszik a településen kívül a domboldalon. A kertesi a legrégebbi búcsújáró helyek közé tartozik. Az itteni Mária-kegyhely felkereséséről már a reformáció előtti időből is vannak adatok. A ma álló templom 1500 körül épült. Az oltáron a holdsarlón álló Máriát látjuk a kisded Jézussal. A szobor 1480 körül készült. Máriát a két magyar szent király, Szent István és Szent László szobra fogja közre.

Más templomokkal összehasonlítva, kissé szokatlan, hogy itt a hajó közepén egy Mária-oszlop áll. A rajta lévő szobor kicsit későbbi, mint az oltáron lévő, 1625-ben készült. A hálóboltozatú szentély a gótikus építészet olyan jellegzetessége, amivel a környékünkön csak ritkán találkozhatunk. Azt, hogy több nemzetiségű vidéken járunk, jelzi a talapzat háromnyelvű (magyar, horvát, német) felirata: „Mária! Bűnösök menedéke könyörögj érettünk!” A hegy neve a prospektusokban leegyszerűsítve Weinbergként szerepel. Van azonban a helynek egy másik neve is, ami a régebbi térképeken olvasható, de a helyiek ma is használják – Janoschberg.

A régmúltban voltak olyan időszakok, amikor Kertes a szentpéterfai plébániához tartozott. Ahogy a régi templomoknál megszokott, az épületet itt is temető veszi körül. Itt van az első világháborúban elesettek hősi emlékműve is. A templom mellett egy meredek tetős kis kápolna áll. Korábban valószínűleg ez volt a temető csontkápolnája. A síremlékek nagy része új, de szerencsére találunk néhány nagyon szép barokk sírkövet is.

Az egyiken például Krisztus keresztje mellett az elmúlást szimbolizáló angyalokat látjuk. Az egyik egy homokórát tart a kezében, a másik kendővel törli a szemét. A lábánál az első embernek, Ádámnak a koponyáját látjuk. A legenda szerint akkor találtak rá, amikor Krisztus keresztjét felállították a Golgotán.