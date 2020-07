Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond? – Segítünk!

Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond – tartja a mondás. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk: nemcsak az élet fő kérdéseire lehet igaz az állítás, hanem arra is, amikor tinédzser korú unokánk érkezik a nagyszülőkhöz hosszabb-rövidebb időre látogatóba.

A kacagás, a nevetés, a finom sütik illata, nagymama kedvenc sorozata, vagy éppen nagypapa fotóalbuma rengeteg emléknyomot hagy felnőttként is az emberben. Nemcsak az egészen apró gyermekek számára adnak felejthetetlen élményeket a nagyszülők-unokák együtt töltött per­cei, hanem a nagyobbacs­káknak is.

A tizenéves gyermekek épp úgy ölelik át nagyszüleiket, ahogy tették azt kiskorukban. Ami változott: közben felnőttek, más dolgok kötik le őket. Ha kevésbé kreatív a nagymama vagy a nagypapa, akkor máris igaz a fentebb már említett „kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond” mondás. Pedig akad jócskán lehetőség közös programokra, csak utána kell nézni az interneten, vagy szemezgetni belőle válogatásunkból.

A legkézenfekvőbb ötlet a nagyik, nagypapák számára, ha megfigyelik, tizenéves unokáik mivel töltik legszívesebben az idejüket, és ahhoz tudnak-e ők is csatlakozni, vagy azt továbbgondolni. A legelső talán, amit megfigyelnek, a számítógépes játékok – amelyek elődjei a kilencvenes években még „tévéjátékok” voltak, és általában egyetlen figurát kellett végigvinni egy akadálypályán, vagy lehetett például teniszezni is az irányítóbillentyűk vagy joystick segítségével.

Mára mind látványban, mint összetettségben változtak, meg lehet ismerni egy egyszerűbb változatot, kérni a fiú vagy lány unokát, magyarázza el a lényegét és a legfontosabb tudnivalókat. Így aztán akár egymás ellen is versenyezhetnek majd. Ha a nagyszülő kevésbé fogékony a technológiai újításokra, a mindig bevált sütés-főzés is vidám pillanatokkal töltheti meg az idejüket: célszerű bevonni a fiatalokat a bonyolultabb műveletekbe – majd végül az elkészült művek „tesztelésébe” is.

A társasjátékok, a puzzle is feldobhatja a napot, pláne esős-borongós időben. Kinti programot is lehet tervezni: kirándulni, utazni vagy sportolni: sok településen vannak már kültéri fitneszparkok, és az unokákkal közösen mozgathatják át magukat az idősebbek.

A bátrabbak pedig közös szabadulószobás alkalomra is nevezhetnek: együtt oldhatják meg a rejtvényeket, feladatokat.

