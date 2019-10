Márton őszi kertjében

Pár évvel ezelőtt a Kemenesaljáról származó kollégám ezt kérdezte tőlem: „Ti hagytatok Mártont?” Csak hebegtem-habogtam, nem tudtam, miről is van szó.

Ő pedig elmondta, hogy náluk néhány fürt szőlőt a szüret után a lugason hagynak egészen Márton-napig, csak akkor szedik le és fogyasztják el. Mi nem használtuk a „Mártont hagyni” kifejezést, nálunk a leszüretelt szőlőből tettek félre, ami, ha hűvös szellős helyre került, nem csak Márton napjáig, de karácsonyig is eltartott.

A szentet a borral szoktuk együtt emlegetni, most nézzünk kicsit körül Márton szőlejében! Az a kifejezés, hogy Márton-szőlő, legalább három dolgot jelent. Amit a kollégám emlegetett, az máshol is előfordul. A tőkén, lugason hagyott, érett szőlőfürtöket több helyen is Márton-szőlőnek mondták. Ha a seregélyek rájuk nem akadtak, akkor Márton-nap körül leszedték; volt, ahol azon nyomban el is fogyasztották, de előfordult, hogy tettek el belőle. Máshol Márton napján a libasült és a rétes után a felnőttek bort ittak, a gyerekek pedig egy-egy fürt szőlőt vehettek a kezükbe.

Volt aztán, ahol a másodlagos hajtásokon fejlődött, apró szemű „elkésett szőlőt” nevezték Márton-szőlőnek. Ez csak november közepére érett meg. Ha bort készítettek belőle, csak a jó gyomrúak itták meg. Ezt a szőlőt eltérően ítélték meg a borászok és a szegény nép. Előfordult, hogy a nagyobb birtokokon a munkások a fattyúhajtásokat szándékosan hagyták meg, hogy a késői munkák idejére édessé váló szőlőt ők fogyaszthassák el. Máshol a nagyobb gazdák megengedték – vagy legalábbis nem tiltották –, hogy ezt a szőlőt a szegényebbek leszedjék. A szakemberek többsége úgy ítélte meg, hogy a másodhajtások „legyengítik” a tőkét, a Márton-szőlő pedig ritkán érik meg. A Borászati Lapok egyik 1902-es száma egyszerűen fogalmaz: „Félre a Márton-szőlővel!” A felhívás ellenére a téma újra és újra előkerült. Volt, aki azt javasolta, hogy ebből a szőlőből borecetet készítsenek. A Márton-szőlő dolgával a hatvanas években még a Borászati Kutató Intézetben is foglalkoztak. Úgy látták, hogy Baranyában elérheti az a cukorfokot, amely alkalmassá teszi arra, hogy elfogadható minőségű bort készítsenek belőle. A harmadik eset az, amikor egy szőlőfajtát neveznek Márton-szőlőnek. Erre is akad példa. Nemesnépi Zakál György, az Őrség első monográfusa 1818-ban az Eörseghnek Leírásában megemlíti a kecskecsöcsű szőlőt is, amelyet másképp Szent Márton-szőlőnek mondtak és bizony elég savanyú bort termett.

Szőlőt már az ókorban, Márton idejében, sőt azt megelőzően is termeltek Pannóniában. Szőlőábrázolással római emlékeken is találkozhatunk. A legszebb talán a közeli Burgenlandban, a felsőkethelyi templom falába beépített II. századi sírkő. A domborművön egy háromtagú családot látunk. A középen álló kislány egy nagy szőlőfürtöt tart a kezében.

Tours környéke neves bortermő vidék. Van olyan elképzelés, hogy a szőlőt annak idején Márton vitte magával Pannóniából. A történet viszonylag új, s bár aligha van valóságtartalma, a két táj szimbolikus kapcsolatát jelzi.

Van egy másik gyümölcs is, amely összeköti a két vidéket. A téli kármánkörtére, más néven Szent Márton-körtére az elmúlt években Balogh Lajos botanikus és Illés Péter etnográfus hívták fel a figyelmet. Igen régi fajtáról van szó, amely valószínűleg Kis-Ázsiából eredt és Pannónián át jutott el Galliába. Leginkább Tours környékén kedvelték. Franciaországban nagyon sokféle neve volt. Már az 1400-as években felbukkan közöttük a Szent Márton-körte, nem sokkal később pedig a „jó keresztény körte” (poire de bon-chrétien) elnevezés. Ez utóbbit a korabeli magyarázat szerint a Márton iránti tiszteletből kapta, mert ő volt az a „jó keresztény”, aki a körtét a szülőhazájából Franciaországba magával vitte.

Márton gyümölcsöskertjében járva meg kell említenünk a gesztenyét is. A portugál hagyományok szerint a kertben nemcsak szőlő, hanem gesztenye is termett. Náluk a Márton-naphoz hozzátartozik a sült gesztenye is.