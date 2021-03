Matt két lépésben – A szombathelyi Lakos Nikolettával beszélgettünk

Aki nőként akar érvényesülni a sakkban, az kénytelen férfiakkal is versenyezni. Lakos Nikoletta női nemzetközi nagymesterrel A vezércsel című sorozat kapcsán beszélgettünk a sakkról.

Tavaly októberben mutatta be a Netflix A vezércsel című hétrészes minisorozatot – a cím az egyik legrégebbi ismert sakkmegnyitásra utal –, amely nemcsak hogy minden idők egyik legnézettebb sorozata lett (28 nap alatt 62 millióan nézték meg), de soha nem látott sakkőrületet is elindított a világon. Voltak boltok, ahol hirtelen ezerszeresére ugrott a kereslet a sakk-készletek iránt, a sakkozásnak online felületet kínáló oldalak pedig lefagytak a napi százezer új játékostól. Legjobb televíziós minisorozat vagy tévéfilm kategóriában múlt vasárnap a sorozat és a főszereplőt alakító Anya Taylor-Joy is elnyerte a Golden Globe-ot. A nyolcvanas években játszódó történetről legyen elég annyi, hogy Beth Harmonról, egy sakkzseni lányról szól, aki nyolcéves, amikor először ül le sakkozni.

A szombathelyi Lakos Nikoletta hétéves, amikor először kezdi tologatni a bábukat, hogy aztán alig tíz évvel később megszerezze a női nemzetközi nagymesteri címet. Vele beszélgettünk a filmről – és arról, hogy ehhez képest a valóságban milyen a sakk.

– Sok tekintetben éppen olyan, mint a sorozatban, a megjelenített játszmarészletek és állások nagyon hitelesek, vagyis ügyeltek arra, ha egy profi sakkozó kimerevíti a képet és szemügyre veszi az állást, akkor is valósághű legyen minden. A film szerint ahhoz, hogy valaki kiváló sakkozó legyen, a tehetségen kívül rengeteg gyakorlásra és tanulásra is szükség van, elemezni kell korábbi játszmákat, megnyitásokat, és végjátékokat kell gyakorolni, miközben számos változatot kell kidolgozni minden egyes lépésre. Pontosan így van a valóságban is – mondja Niki, akinek a tehetségére röviddel azt követően, hogy édesapja megtanította játszani, a tapolcai sakkszakkörben figyeltek fel. A közeli laktanyából gyakran jártak át sorkatonai szolgálatukat töltő sakkozó katonák, akik komoly tempót diktáltak a gyerekeknek.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Nikinek igen jó érzéke van a játékhoz, ezért kiemelten kezdtek el vele foglalkozni, és idősebb fiúkkal együtt edzették. Rövidesen aztán már jól sakkozó öreguraknak adott mattot, egyre több versenyen játszott, és 11 évesen már harmadik volt az Egyesült Államokban rendezett korosztályos világbajnokságon. Ezt követően Niki állandó szereplője lett a korosztályos Európa- és világbajnokságoknak, ahonnan szinte mindig éremmel tért haza, igaz, sohasem arannyal. A rangos versenyek után szépen gyűltek az élőpontok, 1997-re elérte a 2415-öt, ezzel az akkori női világranglista 15–19. helyére került.

A vezércselben Beth Harmon nőként nagyon szépen keres sakkozóként, és ez a valóságban is így van, legalábbis ha az ember világszinten a női top 30-ba tartozik és rendszeresen férfi versenyeken indul. Ezen a szinten már nemcsak pénzdíjas versenyek vannak, de sok az olyan meghívásos verseny is, ahol valaki már azért is honoráriumot kap, hogy asztalhoz ül. Bár külön kezelik a női és férfi sakkot, nők is játszhatnak férfiak ellen, és mivel meglehetősen kevés a női verseny, sokszor kénytelenek is helytállni a férfiak között.

Legjobb példa erre Polgár Judit, aki minden idők legjobb női sakkozójaként a férfiak között is bizonyított. Férfiak között tanult és fejlődött Niki is. Eleinte ugyan tapasztalt némi lebecsülést – biztos csak szerencséd volt, mondták neki többször –, de amikor már sokadszorra ő nyert, kénytelenek voltak elismerni tehetségét. Niki karrierje során többször adott sakkszimultánt is. Aki teljesen amatőrként kiáll egy profi ellen, szinte biztosan veszít, de hogy ki hány lépésig húzza, azt nehéz előre megjósolni. Akár két lépésből is lehet a világos színnel játszónak mattot adni, de ehhez már „nagyon együtt kell működni az ellenféllel”. Amióta családja van, Niki életében a sakk háttérbe szorult – jelenleg a Magyar Honvédségnél dolgozik toborzóként –, de azért egyáltalán nem tűnt el életéből a játék. A Haladás VSE színeiben jelenleg is az NB I.-ben játszik. A Magyar Sakkszövetség elnökségi tagjaként egy sakkoktatói tréninget végez el, amellyel az a célja, hogy minél több gyerekkel szerettesse meg a sakkot.

Természetesen szóba került az is, miért van külön női és férfi sakk, illetve hogy miért tekintünk a sakkra sportként, miközben a játék egy asztal előtt ülve zajlik.

Niki szerint a női és férfi sakkot egyszerűen azért választották szét, mert a nők és férfiak egészen másként vannak „összerakva”, és igaz ez a gondolkodásmódjukra is. A férfiak racionálisabbak, a nők inkább emocionálisak, márpedig ezek a különbségek kiütköznek a sakkban is. A sakkra mindenütt a világon inkább szellemi sportként tekintenek. Sport, mert a sikeres sakkozáshoz is éppen az kell, ami minden más sportághoz: tehetség, kitartás és szorgalom,.De a sakk játék és művészet is, tele kreativitással. Itt nagyon kell tudni nyerni, és tudni kell veszíteni is.

Akinek felnőttként jön meg a kedve a sakkhoz, nincs elkésve semmivel, a szabályokat alapszinten hamar el lehet sajátítani. Sakkozni könnyű megtanulni, kiválóan sakkozni viszont már nagyon nehéz.

Kiemelt képünkön: Lakos Nikoletta jelenleg is az NB I.-ben játszik, a Haladás VSE színeiben. Sakkoktatói tréninget végez