Mégis voltak boszorkányok Vas megyében?

Vas vármegye büntető törvényszéke 1716–1746 között harminchárom boszorkánypert tárgyalt.

A főispán elnökletével, alispánok és szolgabírák jelenlétében lefolyt tárgyalásokat latin nyelven tartották, de a vádat a tiszti ügyész a hivatalos nyelvet nem ismerő vádlottak előtt magyarul ismertette, és azok feleleteit magyarul vették fel a jegyzőkönyvekbe. A legérdekesebb eseteket Balogh Gyula vármegyei levéltárnok egy plasztikus tanulmányban összegezte.

Kiderül ebből, hogy a közhiedelemmel ellentétben a boszorkányoknak csaknem fele férfi, foglalkozásra nézve többnyire pásztor volt. A pásztorember a régi világban – írja a tudós szerző – nemcsak őre, de egyúttal orvosa is volt a nyájnak. Minden gulyás, kanász, csikós kész kuruzsló volt.

„Megpörkölt bundadarab, akasztott ember kötele, egy szeg 15 esztendős halott koporsójából, mind megannyi csodaerővel bíró adalék volt a marhák számos baja ellen. Ily szerek birtokában azonban csak pásztoremberek voltak, akik tudták a módját, miként kell az ördöggel cimborálni. Ezek az emberek semmit sem óhajtottak inkább, mint hogy őket a falujuk természetfeletti erővel bíró lényeknek tartsa és ők ezáltal számos potya falathoz és karcos italhoz juthatnak a boszorkányság címén”.

Németh Pál kenézi pásztort 1726-ban állították a megyei törvényszék elé, és ő vallomásában elárulta, hogyan készül az a szer, amelytől a legelő marhák úgy megvadulnak, hogy ki a lábát töri, ki pedig nyakát szegi. „Vágd le egy lopott libának fejét és két szárnyát, messed le egy fekete bakkecskének szakállát, mindezt főzzed össze bodzakásával, s lesz olyan szered, amelyet ha a legelőn elástál, még az a tinó is elszalad, amelynek mind a négy lábát elvágták”. A szerencsétlen férfi vétkeit tetézve azt is bevallotta, hogy „mindaddig, amíg hitét hétszer meg nem tagadta, nem látta Lucifert, de mihelyt ezt megtette, azonnal két szemével látta, és miután Lucifer, az ülő részét az ő lábszárához dör­gölte, azon az érintéstől ott két sebecske lett, amelyek most is megvannak”.

Tanúnak beidézett öccse mindezt megtetézte vallomásával, amely szerint bátyja a pásztor házban egy „jérce kisasszonynak hevesen udvarló kakas úrfi legszebb farktollát kihúzta, és az a toll azóta a legalkalmasabb eszköz a boszorkányságok elkövetéséhez”.

A bíróság azonban, mivel a felhozott bizonyítékok nyomósságuk ellenére elmarasztalásra elégségesnek nem találtattak, nevezettet, hogy „szárazon mégse menjen el” ötven pálcaütésre „sentencziáltatta”.