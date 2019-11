Megyénkben van az Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma

A Budapesten 2020-ban megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje pénteken érkezett az egyházmegyébe.

A hétvégén a szombathelyi székesegyházban találkozhatunk Ozsvári Csaba ötvösművész háromméteres alkotásával. November végéig Vas megye hét városában állítják fel.

A bronzborításokkal díszített tölgyfa keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilikába került. Ferenc pápa 2017 novemberében Rómában áldotta meg a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idéző alkotást. Ettől kezdve az ereklyetartóként is működő kereszt hivatalosan is a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje. A pápa a legutóbbi kongresszuson, 2016 januárjában a Fülöp-szigeteki Cebuban hirdette ki, hogy a következő ilyen világesemény Budapesten lesz. Ezzel a bejelentéssel meg is kezdődött a felkészülés. A missziós kereszt országjáró körútja is a felkészülés része.

Horváth Józseftől, a Kálvária-templom plébánosától megtudtuk, az eucharisztikus kongresszus előzménye egy 1875-ben a dél-franciaországi Faverney-ben tartott rendezvény volt. A katolikus egyház az első hivatalos nemzetközi találkozót 1881-ben Lille-ben rendezte meg. Négyévente mindig más ország a házigazdája a rendezvénynek, amelyre a világ összes katolikusát várják. Legutóbb a háború előtt, 1938-ban volt Budapesten a kongresszus. A jövő évi eucharisztikus kongresszus szeptember közepén lesz, Szombathelyről is különvonatok indulnak majd.

Az egyhetes rendezvény legfőbb helyszínei stadionok és nagy közterek lesznek. A megnyitó egyik eseménye egy nagyszabású Kárpát-medencei elsőáldozás lesz. Eddig 3500 gyermek jelentkezett. A reggeli imák, a délelőtti katekézisek, tanúságtételek, szentmisék és szentségimádások átszövik az egész hetet. Mindegyiket más, gyakran külföldi egyházi személyiség tartja. Az egyik elő program egy teológiai szimpózium lesz Esztergomban, de természetesen rendeznek ifjúsági estet, számos kiállítást és más kulturális programokat

A főesemény a Kossuth téren tartandó szentmise és a Hősök teréig vonuló körmenet. Horváth József elmondta: – Az eucharisztia görög szó, eredetileg hálaadást, kegyelmi adományt jelent. A keresztények számára az eucharisztia az oltáriszentség. Azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus misztikus módon jelen van a kenyér színében, attól a pillanattól fogva, hogy a pap kimondja fölötte, azokat a szavakat, melyeket Jézus az utolsó vacsorán mondott: „Ez az én testem, ez az én vérem.” Jézus az utolsó vacsorán, amikor először változtatta át a kenyeret és a bort, hatalmat adott apostolainak: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Ez minden szentmisében megtörténik.

A hívő ember számára egy központi erőforrás a kenyér színében jelen lévő Jézussal való találkozás.