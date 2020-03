Minőség(bel)i kérdések: meddig fogyaszthatók az élelmiszerek?

Ha üres a gyomor, nyílik a hűtőajtó. A kézben egy csomag virsli: egy hete lejárt. A szalámi is pár napja szavatosságát vesztette a címkén olvasható dátum alapján. A tartós tej egy hete nyitva. Kockáztassunk?

Jó hír: van élelmiszer, amelyiknél kockáztathatunk, vagyis a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után is fogyaszthatjuk. A dátumok vizsgálatakor egy dolog mindenképpen szembetűnő: minőségét megőrzi és fogyasztható, ezek állhatnak az egyes felületeken. Mit jelentenek?

Egyem? Ne egyem?

Kérdéseinkkel a kormányhivatalhoz fordultunk. Az illetékesektől megtudtuk: a mikrobiológiai szempontból gyorsan romlandó élelmiszerek esetében – amelyek rövid idő elteltével várhatóan vagy valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek az egészségre – fogyaszthatósági idő kerül a csomagolásokra. Ilyenek az előrecsomagolt hidegkonyhai készítmények, a hűtést igénylő tej és a tejtermékek, friss húsok. A lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszer nem minősül biztonságosnak – válaszolták, majd ismét hangsúlyozták: a gyártók által meghatározott minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági időtartam lejárata az az időpont, ameddig az adott élelmiszer minősége, biztonságossága megfelelő. A szabályozási hátteret tekintve az élelmiszerek fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az élelmiszert előállító élelmiszeripari vállalkozó felelőssége. A csomagoláson megjelenő dátum(formátum)ot jogszabály határozza meg. Amennyiben az időpontot megelőző szavakat (Minőségét megőrzi: … vagy Fogyasztható: …) nem követi dátum, utalni kell arra, hogy az hol található meg a termék csomagolásán. Az egyik ilyen megoldást lehet: Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett időpontig. A minőségmegőrzési időt azokon az élelmiszereken tüntetik fel, amelyek hosszabb eltarthatósági idővel rendelkeznek. A minőségmegőrzési idő feltüntetése nem kötelező például az étkezési só, az ecet, illetve a friss gyümölcs és zöldség esetében, beleértve a többi között a burgonyát is, amelyet nem hámoztak meg, nem vágtak fel vagy nem kezeltek hasonló módon. A cukrász- vagy sütőipari termékek ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak – bár ezek a produktumok (természetüknél fogva) a gyártástól számított 24 órán belül elfogyasztandók.

Mi hol található?

A megfelelő higiénia nemcsak a hűtő tisztaságán, de a tárolási módon is múlik. Nem mindegy, mit hova teszünk! A kormányhivataltól kapott válasz alapján: a tárolás során érdemes fi gyelembe venni a termékek mikrobiológiai tisztaságát (nyers, félkész, fogyasztásra kész), esetleges lékiválását, csomagolását. A friss zöldség-gyümölcs termékeket érdemes a hűtőszekrény alsó részén kialakított rekeszekbe tenni, mivel ezek tisztítatlanul kerülnek a tárolóba. A pultban szeletelt húskészítmények ne kerüljenek a szintén pultból vásárolt friss hús környezetébe (alá, tetejére), mivel esetlegesen a húslé

átnedvesítheti a fogyasztásra kész felvágott papírcsomagolását, ezzel keresztszennyeződést okozva. A tojás tárolását a fogyasztói tájékoztatás szerint szükséges megoldani, amennyiben hűtőben tárolták az üzletben, otthon is hűtőben szükséges

tartani. Fedetlen ételeket pedig semmiképpen se tároljunk a hűtőben, zárjuk le őket, hogy a keresztszennyeződéseket elkerüljük! A konzervek általában nem igényelnek hűtve tárolást a felbontásig; azt követően pedig jól zárható dobozba, edénybe tegyük át a megmaradt, még el nem fogyasztott mennyiséget, és a lehető legrövidebb idő alatt fogyasszuk el! – tanácsolták a szakemberek.

A frissen elkészült ételek ne melegen kerüljenek a fagyasztóba!

Különleges tárolás

A különleges tárolási és/ vagy felhasználási feltételeket igénylő élelmiszerek csomagolásán a gyártók ezeket az információkat feltüntetik a fogyasztók számára. Ilyen a tárolási hőmérséklet jelölése tejföl és egyéb hűtést igénylő termékeknél, valamint felhasználás esetén a sütni való kolbász vagy sütőkolbász megnevezésű termékek csomagolásán feltüntetett mondat: A termék csak alapos hőkezelés (sütés) után fogyasztható. Emellett a gyártónak – az élelmiszer felbontását követő megfelelő tárolás és felhasználás miatt – adott esetben a tárolási feltételeket és/vagy a felhasználhatósági időt is jelölnie kell. A friss zöldség, gyümölcs hűvös, jól szellőző helyiségben vagy hűtőben tartható. Bizonyos zöldségfélék (úgymint az uborka, paradicsom) és a trópusi gyümölcsök érzékenyek a hidegre, ezért javasolt +7 Celsius-fok és +13 Celsius-fok között tárolni őket.

A csomagolt, konyhakész (mosott, fogyasztásra kész termékek, salátakeverékek) zöldségek tárolására vonatkozó hőmérsékleti előírásokat a tasakokon jelölik a gyártók. Hámozatlan, nyers burgonyát több hétig tartó tárolás esetén sötét, hűvös helyen szükséges tartani a csírázás elkerülése végett. A nem romlandó élelmiszereket, továbbá az olyan termékeket, amelyek nem igényelnek hűtést, érdemes száraz, hűvös helyen tárolni – ajánlják.

Fagyasztott hús, híg lé

A magyar háztartásokban gyakran előfordul, hogy a jégkrémes dobozban bizony inkább pörkölt bújik meg. Vagyis: érdemes beszélnünk a fagyasztásról is! A hűtőt és a fagyasztót megfelelő hőmérsékleten és tisztán kell tartani; az élelmiszereket úgy helyezzük el bennük, hogy ne legyen zsúfolt a berendezés, így biztosítható a hideg levegő megfelelő áramlása a tárolás során. A fagyasztott nyers húsokat úgy érdemes kiengednünk, hogy 0 és +5 Celsius-fok közötti hőmérsékleten hűtőbe tesszük őket. Ez a folyamat lassú, ezért ajánlott előre megtervezni az ételkészítést. A kiolvasztás időigénye körülbelül 10 óra/kilogramm. Zárt csomagolású hús (például vákuumcsomagolt csirkemell) esetében a kiolvasztás hideg álló vízben (+21 Celsius-fok) is elvégezhető, a kiolvasztás időigénye ez esetben körülbelül 2 óra/kilogramm. A kiolvasztás meleg vízben vagy szobahőmérsékleten nem javasolt! Kis mennyiségű fagyasztott termék kiolvasztásához mikrohullámú berendezést is használhatunk, de csak közvetlenül a további hőkezelés megkezdése előtt. A felengedett élelmiszert nem szabad újrafagyasztani! A boltban vásárolt, már alapvetően fagyasztott, csomagolt termékek minőségmegőrzési idejét a gyártók a termékek csomagolásán jelölik, a fogyasztóknak ezt az információt szükséges figyelembe venniük – tették hozzá az illetékesek.

Mindennapi praktikum

A kormányhivatal munkatársai válaszukban még egyszer aláhúzták: a gyártók által meghatározott minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági időtartam lejárata az az időpont, ameddig az adott élelmiszer minősége, biztonságossága megfelelő. Ugyanők a mindennapi praktikumokat tekintve azt ajánlják: a csomagolt termékeket (szalámikat, sajtokat) a felbontás után rövid időn belül fogyasszák el a vásárlók! A frissen elkészült fogások az ételkészítés után, lehűtést követően kerüljenek a fagyasztóba! Az így lefagyasztott ételeket ugyancsak rövid időn belül fogyasszák el, ne tárolják több hónapig a mélyhűtőben! Az esetlegesen már többször újramelegített maradék ételek lefagyasztása nem javasolt – tudtuk meg a szakemberektől.