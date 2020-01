Mit kell tudniuk azoknak, akik madarat szeretnének az otthonukba?

Összegyűjtöttük, mi mindent kell tudnia annak, aki papagájt szeretne otthonába. Mindjárt kettőt.

Az első egy jól megválasztott kalitka, amit tegyünk olyan helyre, ahol a madár nem kap huzatot és nem is éri folyamatos erős napfény és legalább egy méterre legyen a földtől – monda Tóth Erika, az egyik szombathelyi állatkereskedés tulajdonosa. A méret pedig igenis lényeg. Minél nagyobb a kalitka, annál jobb. Ha viszont csak kisebbet tudunk elhelyezni otthonunkban, készüljünk fel arra, hogy többször ki kell engedni az állatot naponta repkedni. Ilyenkor zárjuk le a szekrények mögötti réseket, és figyeljünk rá, hogy a madarak nem érzékelik az üveget, húzzuk el a függönyöket.

Kíváncsi természetűek, a konyhában is érheti őket baleset, tartsuk őket szemmel. A kalitka aljára szórhatunk madárhomokot, amit néhány naponta cserélni kell. Szerezzünk be különböző ágakat, a göcsörtös felület – a sima ülőrudakkal szemben – nagyon jót tesz az állatoknak, például megelőzi a talpfekélyt és a köröm­túlnövekedést. Szükségünk lesz még itatóra – amiben a vizet mindennap cseréljük – és etetőre. És hogy mi kerüljön az utóbbiba? Olyan magkeveréket javasolnak, ami minél több összetevőből áll.

Ezenkívül szükségük van néha állati fehérjére, például egy-két hetente összetört főtt tojást tálaljunk nekik. Rendszeresen kínálhatjuk őket megfelelő zöldséggel, gyümölccsel, fűzfaággal vagy tyúkhúrral. Sok madár nem fogadja el ezeket elsőre, de nem szabad feladni a próbálkozást. Zúzó gyomruk van, kell nekik az eleség mellé a grit vagy kavics, és szerezzünk be szépiát is. Jól jöhet még a madárfürdető és néhány játék is.

A kezdőknek a hullámos papagájt ajánlják leginkább, de fontos tudni, hogy társas állatok, legalább kettőt vigyünk belőle haza, ne tartsuk őket egyedül. Hazaérkezéskor – amit biztonságos madárszállító dobozzal oldhatunk meg, lehetőleg gyorsan – elkezdhetjük a kézhez szoktatásukat, tegyünk a tenyerünkbe fürtös kölest és várjuk, hogy elkezdjenek enni.

Kitartó munkával és rengeteg figyelemmel pedig elérhetjük azt is, hogy az megtanuljanak „beszélni”, hiszen ösztönös hangutánzók.