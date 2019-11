Mivel foglaljuk le a gyereket a szürke, borongós napokon?

Kiss Andreával, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ gyermek és ifjúsági szakág vezetőjével, a múlt héten megvalósult Maszatoló című őszi szünidei játszónapok egyik lebonyolítójával beszélgettünk, hogy megkérdezzük, miként csempészhetik bele a szülők a kreatív foglalkozások az unalmas hétköznapokba.

Ahogy közeledik az év vége, egyre több lesz az esős idő és egyre kevesebb a világos órák száma. A szabadban már nem lehet vagy nem annyira élvezetes eltölteni a késő délutáni időt, így a szülőknek, főleg a lakásban, kisebb házakban lakó családoknak gondot okozhat, hogy mivel foglalja le csemetéjét.

Bölcsőde, óvoda után viszonylag sok szabadideje van a gyermeknek, míg általános iskolától kezdve a házi feladatok és a tanulásé lesz a főszerep, de miután azzal is végeznek érdemes közösen eltölteni a fennmaradó időt.

Egy-egy beszélgetés, filmezés, társasjátékozás is fantasztikus élmény lehet a szürke napokon, de az együtt végzett kreatív foglalkozások a közösségi élményen túl a gyerekek különböző képességeit is fejlesztik.

-Hétköznap óvodás, iskolás csoportokat megcélzó foglalkozásaink vannak, hétvégén pedig a családokra fókuszálunk a programok során. Többnyire anyukák, nagymamák hozzák el a gyerekeket, általában a lányokat, de akadnak fiúk is, akik érdeklődnek a különböző kézműves tevékenységek iránt – árulja el nekünk Andrea. – Azonban vannak szülők, akik szeretnék, hogy túlmozgásos, hiperaktív gyermeküket ne csak a sport kösse le, hanem foglalkozzanak egyéb kreatív tevékenységekkel is. A kreatív tevékenységek nagyban segítik a finommotorikus mozgás fejlesztését, ami óvodásoknál az iskolaérést segíti elő, iskolásoknál pedig magát a kreatív gondolkodást. Tudósok szerint pedig a kreatív gondolkodásmód nagyon fontos személyiségjegy a 21. században ami nélkül nehezebben boldogulunk az élet különböző területein.

A foglalkozások során mind a szülők és gyermekek olyan technikákkal ismerkedhetnek meg, amely kezdetben nem feltétlenül gyakorolható otthoni környezetben az anyagok hiánya, drágasága miatt, vagy mert nem ismerik a technikát és félnek valami újba belekezdeni. Azonban a részvétel során mindenki alaposan megismerkedhet az eszközökkel, anyagokkal különböző fogásokat sajátíthatnak el egy közösségi élmény során. Ezt pedig később átültethetik az otthoni környezetbe.

Például nemrég egy tündérkert készült a foglalkozások során, amivel a szervezők a kézműves blogokban jelenleg divatos technikát szerették volna megismertetni az érdeklődőkkel. Az interneten tájékozódtak ők is, majd szerezték be az anyagokat. Törekedtek arra, hogy természetes eszközökkel dolgozzanak, amit olcsón is bele lehet szerezni vagy egy kirándulás során begyűjteni. Így születtek meg a kavicsokkal kirakott kis tündérkertek, melyeknek kerítése kis botokból készült és apró gombák nőttek a kertben. Egy kislány pedig ragasztópisztoly segítségével készített szökőkutat, ami a többieknek is azonnal megtetszett.

-Vannak olyan foglalkozások is, amikor mesteremberek segítik a munkát, például agyagozás során az elején elmesélik a gyerekeknek, miből készül az agyag, a régi emberek miként készítették el a tárgyakat. Ez a bevezető szinte mindig leköti őket. – mondja Andrea. – Általában viszont az ünnepkör és az évszak ad tematikát a foglalkozásokhoz. Nálunk a szülők és gyermekek a technikákat ismerik meg és sajátítják el, megtanítjuk nekik melyik ragasztó mire jó, hogyan lehet keverni, kikeverni őket és így tovább.

De vajon mégis mi az, amire szüksége van a gyermeknek és a szülőnek, hogy ilyen minőségileg eltöltött közös időt valósítsanak meg?

-Amikor összeállítjuk a foglalkozások tematikáját, mindig mondjuk a gyerekeknek, hogy ezt az elkészült tárgyat erre tudják használni, tegyék az asztalra tolltartónak, vagy készítsék el szülinapi ajándékba, vagy karácsonyra a szeretteiknek – mondta Andrea – Akadt olyan fiú is, aki gyöngyöt fűzött, azzal biztattam, hogy csinálja meg édesanyjának. Komolyan nem hittem volna, hogy befejezi, mert nem volt hozzá késztetése, de megtette. A folyamat közben már gyanús volt a medál színe, nem úgy tűnt, hogy egy nőnek készül, ezért megkérdeztem, kinek lesz? Azt felelte, saját magának.

A tanulság talán az lehet, hogy fontos, a szülőben és a gyermekben is meglegyen egy bizonyos fokú késztetés, hogy együtt készítsenek valamit. Olykor előfordulhat, hogy a felnőttnek egy kicsit erőltetni kell, de nem szabad erőszakosnak lennie.

A gyermeknek szüksége lehet egy célra, a tárgy készüljön saját használatra, vagy dísznek a karácsonyfára, esetleg ajándékba egy kedves ismerősnek. Közben a szülő meséljen az anyag eredetéről, ha érdemes, vagy arról, mire lehet még használni.

Az interneten különböző foglalkozásokon sok módszerrel meg lehet ismerkedni, amely nem feltétlenül anyagigénye és kellően pénztárcabarát is. Ezeknek a felhasználásához pedig már csak a képzelet szabhat határt.

Pár tipp a szülőknek: