Mozogni hív a Kőszegi Gyaloglóklub

Tavaly májusban alakult a Kőszegi Gyaloglóklub. Azóta – a járványidőszak három hónapos kényszerpihenőjét kivéve – hetente szerdánként egy-másfél órás sétákra hívnak minden mozogni vágyót. A 45. alkalmuk előtt Németh Lászlóné Tecát, a koordinátorukat kérdeztük.

Lépjünk egyet az egészségünkért – ez a jelmondata a klubnak, amely a gyaloglást, a rendszeres testmozgást népszerűsíti, főleg az idősebbek, nyugdíjasok körében. Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok, az Idősek Tanácsának tagja kezdeményezésére és tevékeny részvételével hozta létre 2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Gyalogló Idősklub Hálózatot, ennek a kőszegi csoport is tagja.

Németh Lászlóné Teca vezeti a naplójukat, amelyben a legelső dátum 2019. május 15. – akkor 12-en gyűltek öszsze, egy óra alatt 1790 métert tettek meg, érintve az óriásplatánt, a tűzoltóság épületét, az Ottlik sétányt. További 43 bejegyzés dokumentálja a következő alkalmakat, jegyezve a távot, a résztvevők számát és az útvonalat. – Ősszel-télen 16 órakor, tavasszal-nyáron egy órával később indulunk a Fő térről. Két-három kilométernél sosem sétálunk többet, ritkán hagyjuk el a belvárost, igaz, az idén június 24-én az Andalgó sétaútig, a természetbe mentünk, az volt az eddigi leghosszabb túránk. Ha van új attrakció, ilyen volt az épülő Vásárcsarnok, mögötte a platán és Kőszeg legújabb tanösvénye, az új tűzoltóság vagy a város szombathelyi bejáratát a Kőszeghegyalja felé vezető úttal összekötő Pogányi út, azt is megnézzük – mondja Teca.

Általában nincs előzetes terv, „hirtelen felindulásból” döntenek az útvonalról, amin néha menet közben is változtatnak, és mivel a város különböző pontjairól érkeznek, van, aki a lakóhelyéhez közel elköszön, leválik a csapatról. Főleg nyugdíjasok az aktív résztvevők, de bárki csatlakozhat a gyaloglókhoz. A hétnyolc fős mag mindenesetre minden szerdán útnak indul, nagyon lelkesek.

Reményi Istvánné például Velemből költözött Kőszegre: jó a társaság, és sok helyre eljutott, ahol nem járt korábban, mondja. Boros Jánosné Zsuzsa régóta készült, végül júniusban ért oda az első közös gyaloglásra. Szombathelyről is jött egy hölgy busszal, néha Teca unokái is csatlakoznak, ha ő vigyáz rájuk. És volt, hogy egy nagymama tolókában hozta az unokáját. Néha az időjárás közbeszól: csöpögő esőben még csak-csak felhúzzák az esernyőket a gyaloglók, de a síkos út balesetveszélyes, akkor kihagyják a sétát. Arra is volt példa, hogy Teca egyedül álldogált a Tourinform-iroda előtt, lefényképezte a tócsában az esőcseppeket, úgy üzent: jövő héten találkoznak. A telefonján lévő számláló rögzíti a megtett lépéseket – 55 centiméter számít egy lépésnek, úgy jön ki és kerül jegyzőkönyvbe a végeredmény –, de a többiek szerint mindig az ő számlálója mutatja a legkevesebbet. A tavaszi történések, a járványhelyzet kissé visszavetette a gyaloglókedvet.

Szót fogadtak a klubba járók, mindenki otthon maradt, de júniusban újraindultak. Akinek kertje, unokája van, az máskülönben is sokat mozog, gyalogol, de a klub remek lehetőség, hogy társaságban, közösségben tegye. Az első lépés mindig a legnehezebb, aztán már együtt könnyebb, mert húzóerőt jelentenek a többiek.

A gyaloglás az egyik legkíméletesebb mozgásforma, Hippokratész, az orvostudomány megalapítója szerint a legjobb orvosság. Egy hoszszabb séta a jó levegőn jó a szívnek, az agynak, az állóképességnek, fiatalít és állandó program a mozgást szeretőknek. Nem utolsósorban az egyik legolcsóbb és hatékony módja az egészség megőrzésének, ami emellett még gazdagabbá is teszi a mai városi ember életét.

Az együttes gyaloglás különösen hasznos idős korban: a társas kapcsolatok, a rendszeres találkozások a szellemi, lelki egészséghez is hozzájárulnak – ezt hirdeti programjában a klubhálózat, amelynek nem titkolt célja az is, hogy az idősekről pozitív képet mutasson és a fiatal generációknak is jó példát adjon.

Ma már több mint száz gyaloglóklub alakult az országban. A hálózat fővédnöke Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A tájfutásban tizennégyszeres magyar bajnok, sífutásban hatszoros magyar bajnok Monspart Sarolta pedig továbbra is a 65 év felettieknek országszerte népszerűsíti a mozgást és annak fontosságát, ezenkívül három fővárosi kerületben vezet gyaloglóklubot.