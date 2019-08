Nagyival igazi kaland a nyár – amihez a Vas Népétől jutalom is jár

A mai az utolsó augusztusi nap, véget ér a nyár – legalábbis naptári számítások szerint. Ám nemcsak a legmelegebb évszaktól búcsúzunk, hanem vele együtt Szünidő rovatunktól is. Felhívásunkra érkezett képekből válogatva Margitot és Alexet, valamint Marikát és Bálintot leptük meg ajándékainkkal.

Két hónapja indítottuk el péntekenként Szünidő rovatunkat, egy teljes oldalt szenteltünk a nagyszülős-unokás együtt töltött időnek. A közös nyári időtöltéshez adtunk tippeket – a többi között nagyitól, nevelőtől, bloggertől. Önöket is bevontuk az ötletelésbe: olyan képeket vártunk olvasóinktól, amelyek a generációk együtt töltött idejéről szól, és amellyel másokat is inspirálhatnak a szünidő hasznos eltöltésére. A fényképeket összegyűjtöttük, a legkreatívabbakat közzétettük lapunkban – a napokban pedig felkerestük őket és ajándékokkal kedveskedtünk nekik.

Először Ikerváron jártunk, ahol Horváth Bélánéhoz látogattunk, akinek unokája küldte el élményeit. Több képet is kaptunk a tizenhárom éves Gaszak Alexandertől, levelében pedig a sok-sok boldog pillanatból ragadott ki egyet-egyet és írta le nekünk: a bevásárlásokat, sütés-főzést, nyugdíjasklubos élményeit, badacsonyi kirándulásukat.

– Szeretjük a vizes programokat – jártunk a Balatonon, Sárváron –, kirándultunk a meggyeskovácsi nyugdíjasokkal Sorkikápolnára és szoktunk kertészkedni – sorolja Margitka, hozzátéve: szőlőhegyen is tevékenykednek, azonban az igazi szenvedélye unokájának a fotózás. Bár még csak általános iskolás Alexander, ügyesen bánik a telefonjával: szereti járni a természetet és megörökíteni annak szépségeit.

– Mindig „forgat” Alex, itt, Ikerváron is a naplemente az egyik kedvenc témája – emelte ki a nagymama. A fiú itt már bátran átvette a szót.

– Most még csak a telefonommal készítem a képeket – ezt az újságnak küldött levelemben is írtam –, most egy fényképezőgépre gyűjtök. Sok-sok természetfotó lapul a készülék galériájában, amelyet büszkén mutat fotós kollégánknak, Szendi Péternek is. Margittól megtudtuk: Alexander legközelebb majd szeptember vége felé látogat el hozzá, ugyanis a kisfiú Győrben él szüleivel, a nagyszülei­nek pedig osztozniuk kell a szabadidején: néha Margitéknál van Ikerváron, néha pedig a másik nagymamájához utazik, aki celldömölki.

A nagymama le sem tagadhatja, mennyire szereti az unokáit: képek sora a falon, a polcon: kedvesen mosolyognak róluk ránk az ifjak. Ajándékainknak örült nagymama és az unoka is: szakácskönyvvel és fürdőbelépővel leptük meg őket.

Szentgotthárdon is boldogan lapozgatták a szakácskönyvet: Babosné Marikánál és Horváth Bálintnál jártunk. A negyedik osztályos kisfiúnak azonnal felcsillant a szeme: már el is döntötte, mit fog megtanulni készíteni a kötetből: cukkini csipszet. Bálintot egyébként nem gasztro oldaláról ismerhettük meg a Szünidő oldalon, hanem arról: mennyit segít a nagyszülőknek: Marika által megörökített fotón a fahasábokat hordja a faaprító géphez.

A kerti munkákban nagyon jól feltalálja magát, derült ki a családi beszélgetésből és kiderült az is: nem véletlenül csillant fel azonnal a kisfiú szeme, amikor meglátta a receptgyűjteményt: szeret palacsintát sütni úgy, ahogy azt kell: feldobni a serpenyőből és a levegőben átpördíteni – ezt még a nagyi sem meri megcsinálni, fél, hogy a padlón landol a tészta – meséli nevetve a nagymama és az unoka. A közös hangot nem volt nehéz megtalálniuk: egy fedél alatt él a három generáció: Bálintot és Júliát is csecsemőkora óta bízzák a szülők a nagyira és a nagypapára.

– Kezdettől fogva kivette a részét a férjem is az unokák körüli teendőkből: ő még pelenkát is cserélt, etette, itatta – ugyanúgy, ahogy én szoktam – mondta el Marika. A közös programok tehát egyrészt pici koruk óta magától értetődőek: legyen szó tanulásról vagy kirándulásról. Az idei nyár legkellemesebb emléke mindkét gyermek szerint egybehangzóan a törökországi nyaralásuk volt, azon belül is a pancsolás, a mártózás a tengerben. Nemsokára azonban más feladatok várnak az ifjakra: Bálint iskolába, húga óvodába készül. Egybehangzóan állítják: mindketten szívesebben maradnának otthon, a nagymama és a nagypapa mellett, játszani, mókázni, újabb élményeket gyűjteni.