Nagyot szólt a szombat Gencsapátiban (galériával)

A Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál második napján is koncertek sora várta a látogatókat: az alternatív műfajok, a reggae és a latin valamint a rock szerelmeseinek is volt kedvére való a szombati kínálatban. A house, a trance, a dance és a retro vonal sem maradt ki a palettából: Alice DJ és a Brooklyn Bounce is alaposan megmozgatta a Gencsre látogatókat.

Tovább fokozódott a fesztiválhangulat Gencsapátiban: a pénteki erős kezdést követően szombaton tetőpontra hágott a hangulat: délután ismét megtelt a focipálya szórakozni vágyók tömegével. Stand up comedy indította a műsorfolyamot 16 órától: Orosz György megtornáztatta a rekeszizmokat egészen zavarbaejtő történeteivel nevettette meg közönségét: szülőágy, urológiai vizsgálat és rendőri intézkedés néhány címszó az előadásából. Trabarna, azaz Lórán Barnabás nemcsak autókat és motorhangokat hozott magával, a férfi-női kommunikáció közötti különbségekkel is szórakoztatta közönségét sok más téma mellett – természetesen záróakkordként a Trabant-téma is előjött. A rekesziszom torna után lábtorna következett – igaz, csak képletesen, megkezdődött a tombolás: a Bagossy Brothers koncertjével indult a zenei műsorfolyam. Bár a technika ördöge megtréfálta koncert közben az együttest, a hangulat nem hagyott alább: egyre több embert vonzottak a nagyszínpad elé – a technikai szünetben pedig a közönség együtt énekelt velük. A zenekar egyébként erdélyi, Gyergyószentmiklóson alakult 2013-ban, karrierjük meredeken ível felfelé: Gencsapátiban is az egyik legjobban várt fellépők között jegyezhettük őket. Az Ocho Macho sem hiányozhatott a kínálatból, Kirchnkopf Gergőék már a Bomba Party Arénában várták a rajongókat. A hangulatra nem lehetett panasz: minden korosztály együtt tombolt a különböző stílussal vegyített repertoáron – hatalmas bulit csaptak délután. Alter, reggae és latin után a rocké volt a főszerep: a Road robbantott a nagyszínpadon: látványos előadással, óriási zenei élménnyel örvendeztették meg a népes közönséget. 22 órakor pedig jubiláló Kowalsky meg a Vega lépett színpadra: a Varázsszavakkal csaptak a húrok közé a zenészek. Nemcsak zenei élményként raktározzuk emlékezetünkben a fellépésüket: a hang mellett a fény- és pirotechnikai eszközökkel tették látványossá a koncertet. A látványra eddig sem lehetett panasz: nagy kijelzők, animációk, színes fények, füstgép, lánggép tették imponzánssá a fellépéseket. Az éjszaka retro hangulatban telt: Alice DJ és a Brooklyn Bounce nevét a '90-es évek közepén ismerhettük meg: bár zenekari változások történtek, mit sem fakult a népszerűségük. A harmincasok, negyvenesek mellett a tizenéveseket is megmozgatta a két sztárfellépő. Ha már retro est: Thommyx, a Dance4ever és a Happy Gang is bemutatkozott a közönségnek, a szombati programot Erős vs. Spigiboy dance partival zárta. Ma újabb színfolt jelenik meg a fesztivál műsorán: 14 órától XIII. Gencsi Söprű Néptáncfesztiválon ropják a fiatalok a Bomba Party Arénában. Őket pedig a Paddy and the Rats, a Zaporozsec, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, az AK26, Bárány Attila, Yamina, Katapult DJ, DJ Szecsei és DJ Radnai követi.