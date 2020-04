Nemcsak mutatós, hanem akár önfenntartó is lehet a kertünk

Annak sem kell lemondania a friss salátáról, akinek nincs kertje, akár egy balkonládában is termeszthetünk néhány zöldségfélét. Egyes gyümölcsök jól megférnek a virágok mellett, de minden esetben vegyük figyelembe az adott hely tájolását, adottságait.

A jó idő beköszöntével, a hajnali fagyok elmúltával elkezdhetünk gondolkodni, mivel díszítsük a teraszunkat, kertünket. A népszerű egynyári virágok mellett évelőket, örökzöldeket, de akár zöldségeket, gyümölcsöket is ültethetünk. Megpróbálkozhatunk az áfonya termesztésével, és egyre több erkélyen látni szamócát.

A balkonláda lehet egy- vagy többrekeszes, kerek, szögletes, kocka alakú. Akármilyet is választunk, minden esetben béleljük ki fekete fóliával, az aljukba rakjunk köveket vagy durva kavicsot. Ez egyrészt elvezeti a felesleges vizet, másrészt így a szélben nem dől fel például a leander, a citromfa.

– A balkonnövények halálát általában a nyaralás okozza – hangsúlyozza Both Gyula szaktanácsadó. Az öntözés elmaradását a növények nem élik túl. Készítsünk automatikus csepegtető-, ön­tö­ző­rend­szert PET-palackból, de vásárolhatók ilyen eszközök készen is.

Both Gyula a mulcsok használatát nem javasolja. Az olcsóbb fajták kullancsokat és egyéb rovarokat tartalmazhatnak, rengeteg gombaspóra maradhat bennük. A hő-, rovar- és gombakezelt kéreg ugyan jó, de drága. Nyugodtan válasszunk viszont kő- és kavicszúzalékot vagy geotextilt.

Ahhoz, hogy a virágaink egész nyáron szépek maradjanak, folyamatosan gondoskodnunk kell a tápanyag-utánpótlásukról. Laikusoknak készülnek olyan műtrágyák, amelyek akár 6-8 hónapon át ellátják a növényt. A technika kedvelői beszerezhetnek olyan érzékelőket, amelyek a telefonnal összekötve jelzik, mikor van itt az öntözés, táp­anyagozás ideje.

A hagymások a kert leginkább ellenálló növényei, a legtöbbjük rovar-, fonálféreg-, egér- és pocokriasztó hatású, de a rovarok sem szeretik őket. Nem csak az ősszel eldugott hagymákkal lehet díszíteni a kertet, ma már sok helyen kapható cserepes, előhajtatott növény, például nárcisz vagy medvehagyma. Ezeket még most sem késő beszerezni, ráadásul virágzás után jó talajtakaróként, nedvesség-visszatartóként működnek.

Aki még a virágosítás előtt áll, érdemes végiggondolnia, látvány- vagy funkcionális kertet szeretne-e kialakítani. Jó tudni azt is, hogy csak egy szezonra vagy több évre tervezzük-e a kertet használni. Nagyban meghatározza a növényválasztást az is, hogy mennyi időt tudunk a gondozásukra fordítani. A szakemberek számos tanáccsal tudnak segíteni, hogy a kert ne csak mutatós, de akár önfenntartó is legyen.

Különböző növénytársításokkal például elérhető, hogy a csigák ne rágják le a virágainkat, a pockok, vakondok ne túrják fel a gyepet. Érdemes utánanézni annak is, hogy mely növények mérgezők, és melyeknek vannak az egészségünkre is jótékony hatásaik.