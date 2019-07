Neveljünk mandarinfát, szedjünk friss gyümölcsöt!

Míg trópusi vagy közel-keleti országokban tömegével találhatunk a piacokon frissen szedett mandarint, addig nálunk leginkább az üzletek téli kínálatának része, bár lassan a nyári hónapokban sem kell nélkülöznünk.

A mandarin hazánkban az egyik legismertebb és legkedveltebb citrusfélének számít a citrom és a narancs mellett. Származását tekintve eredeti élőhelye Ázsia, pontosabban annak délkeleti része. Onnan jutott el Európába is, az 1800-as években. Bár a narancs és a mandarin külsőleg sok hasonlóságot mutat, alaposan szemügyre véve és megkóstolva azonnal szembeötlőek a két növény közötti jellegzetes különbségek.

Gyermekkorunk­ban télen élveztük az ízét, hazánkban karácsony környékén lehetett nagy mennyiségben hozzájutni a naranccsal és a banánnal együtt. Mára ez is megváltozott, bár akkor van nálunk igazi „szezonja”, az enyhébb hónapokban is hozzá tudunk jutni az aromás gyümölcshöz.

Aki kedveli a kihívásokat, maga is nekiláthat a nevelésének: magról is keltetheti, vagy apró növénykezdeményként is beszerezheti. Nem elég csupán kihíváskedvelőnek lennie annak, aki belevág a nevelésébe, türelemmel is jócskán bírnia kell a jelentkezőnek: évekbe telik, mire optimális nevelési feltételek mellett termőre fordul.

Lássuk először, hogy milyen környezet számít megfelelőnek! A legfontosabb tudnivaló, hogy a növény kifejezetten szereti a sok fényt és a tűző napot: a legjobb az lenne a mandarinfánknak, ha naponta legalább nyolc órán keresztül érné napfény. Amennyire kedveli a meleget, annyira nem bírja a hideget: már a 15 fok alatti hőmérsékletet is nehezen viseli, fagyos talajban pedig szinte biztosan sérül a növény.

A mi éghajlatunkon ajánlott cserépbe ültetni, és amikor kint, ősszel már a hőmérséklet a számára optimális alá csökken, be lehet vinni védett helyre: lépcsőházba, nappaliba stb. Amikor már az ültetés van soron, és maggal próbálkoznánk, akkor 5-7 évre lesz szüksége ahhoz, hogy termést hozzon. A magot ültessük általános virágföldbe, öntözzük meg, és tegyük ablakba, hogy már a kezdetektől érje napfény. Miután kihajtott, és két levele kibújt, át lehet ültetni a növényt nagyobb cserépbe.

Ha oltványról nevelünk mandarinfát, akkor 2-3 év alatt már hozhat gyümölcsöt. A megvásárolt oltványt óvatosan vegyük ki a csomagolásából, hogy ne sérüljön a gyökérzete, helyezzük virágfölddel megtöltött edénybe. Eleinte gyakrabban kell öntözni, utána már elég kéthetente meglocsolni.