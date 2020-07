Ön mennyire van képben a hét eseményivel?

Sok helyen szárad a nyári vargánya az őrségi portákon. A gomba­gyűjtésnek nagy hagyománya van a környéken. Egy gyakorlott helyi gombász 30-40 kilót is hazavisz egy szezonban. A vargányát nyersen is keresik, de leginkább szárított formában kel el a házaknál, és gombaport is készítenek belőle.