Őszi kincsek a szombathelyi piacról

A vásárcsarnokban tegnap már minden árusnál megjelentek a déligyümölcsök, de az alma és a zöldségféle ilyenkor még magyar. Bőséges választékát találtuk a sütőtöknek, és meglepő módon a lilás színben játszó kerékrépának is.

A melegebb vidékekről érkezett körte, szőlő mellett az alma legalább hazai volt, és sehol nem is került csillagászati összegbe.

Debreceni Tibor például 1,2 hektáros kondorfai almásában szüretelte a többféle jonagoldot, az elstart, az idaredet, meg az édesebb jonagored prinzet. Feleségétől megtudtuk: sajnos az alma az idén kétszer is jeget kapott, a júniusi ütések nyomai most is láthatók némelyik érett gyümölcsön.

A dió ára tegnap már nagyon magán viselte a kártevő hatását, szinte mindenhol 5-5,5 ezer forintért adták a minőségi termést. A bennfentesek azt rebesgették, felmegy még hatezerre is karácsonyig. Gesztenye pedig már alig akadt a pultokon. Házi termelésű mákot egy helyen találtunk 3000 forintért.

Sok helyen kínáltak viszont sütőtököt, mégpedig több fajtát. 250-300 forintért adták kilóját a melegsárga húsú zöldségfélének, de állítólag akad olyan vásárló is, aki nem darabot, hanem egy egész, többkilós kerek termést megvásárol. Úgy látszik, a hagyományos paraszti főzelékféle, a kerékrépa helyet harcolt ki magának az „előkelőbb” zöldségfélék között. Láttunk apró, gömbölyűt, hosszúkásra és lapos, kerek formájúra nőttet egyaránt, az árát 4-500 forintra taksálták a termelők. A Fertő tó mellől érkezett Pozsgai Lászlóné viszonteladókat megszégyenítően gazdag árukészlet mögött kínálta portékáját, holott elmondása szerint minden a saját birtokán terem.

Sokan álltak sorba nála, kelendő volt a házi termés. Különösen népszerű volt például a konyhakészre előkészített, tisztított, becsomagolt friss leveszöldség, mindössze 350 forintért zacskónként.

A friss, zsenge zöldbabra pedig mindenki rácsodálkozott, vittek is belőle egy keveset, hiába került 1400 forintba. – Későn ültettük el, vártuk, hogy vagy sikerül, vagy nem – mondta a termelő, hozzátéve, hogy nagyon meg kell dolgozni a szép termésért:

eddig a szárazság, most meg a hirtelen sok eső nehezíti a munkát.

Meglepően sok helyen árultak csicsókát, fogyasztásra és ültetni valót is. A kerékrépa mellett a másik sztárzöldséggé az édesburgonya avanzsált, 800-1000 forint körüli áron kellette magát.

Csak egy-két árusnál találtunk naspolyát, 500 forint volt az ára. Érdekességképpen több termelőnél felbukkant a chilipaprika, és 2000 forintért lehetett egy kiló salotta- vagy csoporthagymát is vásárolni. A konyhakész termékek sorát bővítette egy hosszúperesztegi árusnál a sült káposzta: nem kell reszelni, pirítani, már mehet is a pogácsába vagy a káposztás tésztába. Hátul volt egy olyan pult is, ami már az eljövendő tavaszt idézte: negyven forintért téli vajfejűsaláta- palántákat lehetett vásárolni.