Az 1857-es kataszteri térképet böngészve Rábakovácsitól nyugatra egy különös névre bukkanunk: „Szt. Fagyár.” Valószínűnek látszik, hogy valamilyen torzulásról, félreértésről van szó.

A térképeket abban a században még nagyobbrészt német anyanyelvű kartográfusok készítették, akik nehezen igazodtak el a helyiek által szóban és írásban adott információk között.

Szent Fagyár. Mi lehetett ennek a különös szónak a jelentése? A XIX. század közepén készült térkép szerint nincs itt semmi különösebb dolog, csupán szántó, a közelben pedig egy erdőfolt. A közeli területet „Mankus” néven jelölik, de egyelőre arról sem nagyon tudjuk, hogy mit jelenthet.

A Vas megye földrajzi neveit tartalmazó kötet 1972-ben jelent meg, az adatokat az előző években gyűjtötték össze. A „Mankus”, „Mankusi” nevet az adatközlők akkor is ismerték, a „Fagyárt” nem, viszont feltűnik újabb érdekes név is: „Tóbástya.” Ennek jelentését úgy magyarázták, hogy az összefolyó víz felfogására árkot ástak ott, ami bástyaként védte a földet.

Nem sokkal jutottunk előbbre, de már sejthetjük, hogy olyan nevekről lehet szó, amelyeknek eredeti jelentése mára feledésbe merült, vagy legalábbis elhomályosult. Szerencsénk van, mert fennmaradt egy Rábakovácsit és környékét ábrázoló, 1757-ben készült, igen részletes térkép. Minden szeglete érdekes, de most fókuszáljunk a Mankusra és környékére. Nos, az adott helyen itt egy nyílt víztükrű tavat látunk, a felirat pedig „Mankós-tó”. A tónál akkor több település határa futott össze, Rábakovácsié, Egyházszegé, Meggyesé és Kopácsé. (Az első három ma már Meggyeskovácsi, az utóbbi pedig Csempeszkopács része.) A Fagyár itt „Szén fagyasi dűlő”. Kitűnik az is, hogy a hely már akkor elhagyatott lehetett, az Egyházszegtől ide vezető elnevezés „régi kopácsi út”.

A XIX. század elején készült térképeken is ezek a nevek ismétlődnek kisebb-nagyobb módosulásokkal. Tormássy Péter kanonok 1674-ben írt egyházlátogatási jegyzőkönyvében is megtaláljuk a neveket, a „Szemfogiasnál” és a „Mankosnál” lévő szántó akkor a kovácsi plébániához tartozott.

Menjünk ki a helyszínre, nézzük meg, mit látunk ott! A múlt héten, amikor a hó éppen csak beszitálta a tájat, a körvonalak is élesebbek voltak. A Mankós-tó – bár nincs benne víz – ma is azonosítható. Nem szántották fel, a terület nagyobbik része erdő, illetve bozótos. A régi árkokból jól látszik, hogy többször is próbálkoztak a terület teljes vízmentesítésével. A „Szent Fagyár” – amely eredetileg esetleg „Szent-forrás” vagy „Szent-folyás” lehetett – területén kis tavacskák látszanak. Ezek belvizes foltok lehetnek, de esetleg források is táplálják őket. Mi lehet a Tóbástya? A megoldás egyszerű, de nem egészen az, amivel az adatközlők magyarázták. A pást régi, ma már ritkán használt szó, füves területet jelent. Itt a tó melletti pástról, pázsitról van szó. A „régi kopácsi utat” már régóta nem használják, de a töltése és a mellette lévő fasor miatt távolról is jól látszik. Keleti irányban a rábakovácsi Szent Kozma- és Damján-templomhoz vezet.

Arra, hogy e helyszínek között van-e valamilyen összefüggés, történészek, régészek, hidro­geológusok tudnak választ adni, ők is csak alapos kutatás után. Mankósoknak hajdan azokat nevezték, akik valamilyen nyavalyában szenvedtek. Lehet, hogy egykor ők is megfordultak a tónál? A Szent Fagyár, Szent Forrás elnevezés kapcsolódhat-e esetleg csodásnak vélt gyógyuláshoz? Véletlen-e, hogy a terület ahhoz a régi, román kori templomhoz tartozott, amelynek patrónusait, Kozmát és Damjánt az orvosok patrónusaiként tisztelik?