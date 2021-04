Svábok Vas megyében – Talán már az Árpád-korban is itt éltek

Vannak, akik a Vas megyei németekre – függetlenül attól, hogy azok melyik településen élnek – azt mondják, a svábok. A Magyarországon élő németek nagy többsége valóban olyan „Duna menti sváb”, akiknek ősei a XVIII. században települtek Magyarországra. A vasi német települések lakói – tőlük eltérően – talán már az Árpád-korban is itt éltek, és a hienc dialektust beszélik.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

Az ezerhétszázas években hozzánk is érkeztek svábok, de csak kevesen. 1713-ban Kőszegfalva népesült be Württenbergből érkezett telepesekkel, 1756-ban pedig Egervölgyön is németek telepedtek meg, s közöttük svábok is voltak. Az utóbbiak nagyon gyorsan elmagyarosodtak, de a kőszegfalviak közül többen még ma is őrzik nyelvüket és hagyományaikat.

A telepítésnek alapvetően az volt az oka, hogy a török időszak végére az ország népessége erősen lecsökkent. Voltak vidékek, például a Bánságban, Bácskában, Baranyában, amelyek szinte üresen maradtak. Megtizedelte a lakosságot az 1710–11-es nagy pestisjárvány is. Ez utóbbi Kőszeget és környékét is súlyosan érintette.

Kőszegfalva történetét – a népszokásokra helyezve a hangsúlyt – Gulner László írta meg az 1983- ban megjelent könyvében. Kőszegfalva alapítási dátumának 1713. május 9. tekinthető, akkor érkezett meg a svábok első csoportja. A beköltözés szervezetten folyt. Kőszeg előzőleg szerződést kötött az áttelepül ők képviselőivel, kijelölte a helyet a házaik felépítéséhez, téglával és faanyaggal is segített. Az újonnan érkezők néhány évre adómentességet kaptak. A Tangl, Schatzl, Krötzl, Wurst és a többi család megtelepedésével egy új közösség jött létre. A város közigazgatási területén belül létrejött új község egészen 1896-ig a Schwabendorf, illetve a Svábfalu nevet viselte. A lakók etnikai-nyelvi hovatartozására utaló elnevezést akkor Kőszegfalvára cserélték le. A településnek van még egy neve, de azt csak a helyiek és a környékbeliek használják kicsit bennfentesen – kicsit tréfálkozva: Sobak.

A kőszegi németek polgárok és iparosok voltak. A kőszegfalviak között is sok volt az iparos, de ők amellett földet műveltek, állatot tartottak. Nemcsak a társadalmi környezet különbözött, hanem a hagyományok, a szokások és a nyelvjárás is. A két csoport tagjai korábban nem is nagyon házasodtak egymással. A svábfaluiak pár évre rá, hogy felépítették házaikat, haranglábat állítottak. 1753-ban pedig már elkészült a Szent Lénárdnak szentelt kápolna is. Lénárd kultuszát valószínűleg a szülőföldjükről hozták magukkal. A hatodik században élt szent tisztelete kétirányú. Fogolyszabadítóként tartják számon, ezért a legtöbbször a kezében lánccal vagy bilinccsel ábrázolják. Emellett ő a gazdálkodók egyik patrónusa is. A svábok közötti népszerűsége valószínűleg ez utóbbinak köszönhető. Kőszegen is van Szent Lénárd-kápolna és -szobor, de azt többen a város a töröktől való megszabadulásával hozzák összefüggésbe.

A régi kápolna helyén 1853- ban fölépült a ma is álló templom, a hagyományt folytatva ennek is Lénárd lett a védőszentje. Az 1864-es nagy tűzvész után Flórián napja is fogadott ünneppé vált.

1945 őszén már elterjedtek a hírek, hogy a Magyarországon élő németeket kitelepítik. Az ellenük folyó hangulatkeltés folyamatossá vált. Vészreakciónak tekinthető, hogy a kőszegiek és a kőszegfalviak közül is sokan magyarosíttatták a nevüket. 1946. május 19-én a Szabad Vasmegye című napilapban már azt a hírt olvashatjuk, hogy „443 svábot telepítenek ki Kőszegről”. (A sváb kifejezést itt is a német szinonimájaként használták.) Az újság vastag betűkkel közli, hogy a „kitelepítésre váró hazaárulóknak 72 órán belül el kell hagyniuk az ország területét”. A 443 emberből 91-en kőszegfalviak voltak.

Bár a falu napjainkra átalakult, találkozhatunk még az itt élt svábok emlékeivel is. Áll még néhány régi ház, az 1946- ban elhurcoltak emlékét pedig a temető előtti emlékmű őrzi.

Kiemelt képünkön: Temetokápolna – állítólag így nézett ki a lebontott régi kápolna is