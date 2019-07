Világlátott, szívesen utazó nyugdíjasként élnek, minden rendezvényen segítenek

Gobelineket varr a Csepregi Borhölgyek csapatából kettő: mindketten nyugdíjasok, barátnők és szeretnek utazni. Székely Mária otthonában találkoztunk, ahol, mint egy kiállításon, minden falon hímzett képek vannak.

A szecesszió ikonikus művészének, Gustav Klimtnek a jellegzetes nőalakjait látjuk kivarrva a nappaliban, ahol helyet foglalunk. Székely Mária 23-24 éve hímez, az édesanyja unokatestvérénél látott hasonlókat, megtetszettek neki, és megtanulta a gobelin­hímzést.

Főleg tájképeket szeret varrni, összesen huszonkét varrt mű van, szemben Jézus az Olajfák hegyén, ajándékba kapta a mintát. Megkapó a képhűség, egészen olyan, mintha festmény lenne. Többen mondták már, hogy a kultúrházban kellene kiállítást rendezni belőlük, de ő tiltakozik, nem szedi le a gobelineket a falakról rövid időre sem, mindennap gyönyörködik bennük. Rengeteg munka, precíz dolog gobelint hímezni, nagyon oda kell figyelni.

Korábban egy kép egy télen elkészült, a nagyobbakat két-három télen át varrta.

A hímzés a hideg hónapok tevékenysége, amikor be lehet ülni varrni a meleg szobába. Jó időben a szőlő és kert ad feladatokat, sokféle zöldséget termel.

Tőle látta a gobelinvarrást Békésiné dr. Horváth Irén, aki akkor kezdte ezt, amikor nyugdíjba ment. Volt egy kézi­munkaszakkör a művelődési házban, oda is jártak. Eddig tizenöt darabot hímzett, néhányat elajándékozott. A reprodukciókat szereti: Csontvárytól a Magányos cédrus volt az első, aztán beleszeretett a Szinyei-képekbe, kivarrta a Lila ruhás nőt, a Pacsirtát, Gauguin Napraforgóját két példányban is megcsinálta. Kivarrta a négy évszak témát, alpesi és téli tájakat.

Szombathelyi és budapesti szaküzletekben lehet vásárolni ezeket a mintákat, a sok szép, árnyalatokban gazdag fonallal együtt. Drága szórakozás, mert a keretezéssel együtt 20-30 ezer forintba kerül egy kép. Irénke most egy vőlegényt és egy menyasszonyt tervez kivarrni, és felajánlja majd a házasság­kötő terembe.

A két barátnőben nem csak a gobelinhímzés közös. Aktív közösségi életet élnek a helyi nyugdíjasklubban, alapító tagjai a Borbarát Hölgyek Egyesületének, minden rendezvényen lehet rájuk számítani, elmennek a kirándulásokra is. Templomba járnak, az egyikük az édesanyja helyén ül, a másik ahhoz közel, és a gyökerekhez való ragaszkodást az is jelzi, hogy mindketten a szülői házukban laknak.

Minden évben legalább egy nagy utazást tesznek. Székely Mária járt már Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, Svájcban, szeretne eljutni Angliába. Békésiné dr. Horváth Irén európai országokat sorol kedves emlékei között, és a Földközi-tengeri hajózást említi a Genova–Nápoly–Szicília–Málta–Barcelona–Marseille–Genova útvonalon, majdnem mindennap kikötöttek valahol. Az ő nagy vágya eljutni Szentpétervárra.

Azt mondják, nem könnyű a nyugdíjból félretenni ezekre az utakra, de nem is lehetetlen összegyűjteni az árát.