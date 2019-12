Szerdahelyi fejfák

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben megrendezett kiállításon a szombathelyi levéltárban ott volt három fejfa is. Szerdahelyről hozták őket, az Őrség határán fekvő kis faluból, Szlovéniából.

Ilyen nevű falunk sok van, ez főleg akkor okoz gondot, amikor a települések történetét bogarásszuk. Volt időszak, amikor a mi falunk is megkülönböztető előnevet viselt, Kisszerdahely volt, de ma a hivatalos neve egyszerűen Szerdahely, illetve szlovénül Središče. Valóban kis falu, az itt élők száma ötven körüli.

Szlovéniában a református egyház a kis felekezetek közé tartozik. Nagyjából kétszáz a kálvinisták száma, akik mind magyarok. Két templomuk van, az egyik Szentlászlón, a másik Szerdahelyen. Igaz, az utóbbi csak félig az övék, az evangélikusokkal közösen használják. Szerdahely a XVIII. század végétől Trianonig egyházilag a kercai templomhoz tartozott. Ezt az időszakot megelőzően az itteni hívek évszázadokon át a falutól mintegy fél órányira lévő Szentvincló (Szent Vencel) templomába jártak. Ez az épület már nincs, az 1700-as évek végén lebontották.

Nagyjából félúton állt Szerdahely és Kerca között az egyik dombtetőn. 1208-ban említik először, de talán még a Szent István-i törvények alapján emelték: „Minden tíz falu építsen magának templomot, amelyet lássanak el két telekkel…” Szent Vencel egyházát több falu közösen használta és birtokolta, s egyik közülük Szerdahely volt.

A falu neve valószínűleg ehhez az ősi templomhoz és a hozzá rendelt szerdai vásártartási joghoz kapcsolódik. A régi vásárnapok emléke nemcsak a falu nevében élt tovább, hanem a Vásártér földrajzi névben is. A templomtól nyugatra eső terület egy darabját még a XX. század közepén is így nevezték.Bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk meglelni valamennyi régi név magyarázatát. Vajon mit jelenthetnek például a Pesty Frigyes által 1864-ben összegyűjtött dűlőnevek: Goldinya, Vigyonya és Tergyákoc?

A Keserű családnak a XVI. században nagyobb kúriája volt itt. Azt, hogy hol állhatott ez az épület, nem tudjuk. A família egyik ága – a szerdahelyi Keserű – innen kapta a nemesi előnevét.

A szerdahelyiek közül korábban többen foglalkoztak fazekasmesterséggel. A falu a „fazekas falvak völgyében” fekszik. A pataknak, amelyik keresztülfolyik a településeken, kicsit feljebb Curek a neve, lejjebb általában az adott község nevét viseli – Szombatfai-patak, Veleméri-patak és így tovább. Van egy általánosabb megnevezése is, a „falu patakja”.

E vidéken vezetett keresztül az Itália felé tartó egyik fontos régi útvonal, a „nagy út” – más néven „via magna”. A földrajzi nevek között ennek is megmaradt az emléke. A falutól délre lévő erdőterület egy részét nevezik „nagy útnak”. Ez a név a szlovén térképeken mint „veliki pot” szerepel. A valószínűleg már a rómaiak által is használt út nyomvonala időközben kicsit keletebbre tolódott. Nemcsak ez a régi út tünt el, de az I. világháború után az úthálózaton belül elszakadtak azok a szálak is, amelyek Szerdahelyt a szomszédos magyar településekkel összekötötték.

A szerdahelyi magyarok az 1600-as években a reformáció kálvini irányzatát választották. A nyugatról szomszédos települések szlovén lakossága luthe­ránus lett. A felekezeti és nyelvi választóvonal itt egybeesett. Ez azonban nem jelentett szigorú határvonalat.

Bár a szerdahelyiek a régi érában is inkább a magyar falvakban élőkkel kerültek rokonságba, megmaradt a kapcsolatuk az evangélikusokkal is. Egy idő után mindkét oldalon kialakultak az úgynevezett szórványok. Ez itt a gyakorlatban az evangélikus területen élő reformátusokat és a református területen élő evangélikusokat jelentette. Fontos szerepük volt a kapcsolatok fenntartásában.

A fejfát az őrségiek sökfának, sőgfának nevezték. Ilyen sírjelet csak a reformátusoknak állítottak. A szerdahelyi temető sökfái tehát azt is mutatják, hogy itt – ha csak néhány tucatnyian is – reformátusok és magyarok élnek.