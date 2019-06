Legyél te is hős! – tegnap a mentőké volt a szombathelyi Fő tér

Önkéntestoborzó nyílt napot tartott az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete tegnap a megyeszékhely Fő terén. Több száz kisebb és nagyobb gyerek ismerkedett élményszerűen az egyik legszebb hivatással.

Már kora délelőttől óvodások és iskolások népes csoportjai érkeztek, hogy bepillanthassanak a mentők munkájának kulisszái mögé. Megcsodálhatták azt a Mercedes 309-es autót, ami a hetvenes évek végén az első rohamkocsiként szolgált a megyében, de ismerkedhettek a legmodernebben felszerelt mentőautóval is, melynek fedélzetén a beteg valamennyi életfunkció-adatát rögzíteni, majd a kórháznak továbbítani tudják. Egy sátor alatt ki lehetett próbálni a mentéstechnikai eszközöket. Sokan vették kezükbe azt a speciális fúrót, amivel a beteg csontjának belsejében keresnek vénát, amikor a bőrfelszín alatt erre nincs esély. ó

A vállalkozó szelleműek megtanulhatták az újraélesztést. Több száz óvodás és iskolás fordult meg a speciális bábuk mellett. Horváth Balázs mentőtiszt büszkén számolt be róla, hogy közülük többen már ismerték a műveletet. Hangsúlyozta: meggyőződése, hogy a gyermekek szemléletét, a bajban tanúsított magatartását már pici korban formálni kell, s akkor később már könnyebben lehet erre építeni.

A tegnapi alkalom kiemelt célja volt a toborzás a Legyél hős! elnevezésű önkéntes programra. A mentőszolgálat új projektje keretében hat hónapos önkéntes szolgálatra jelentkezhetnek azok a 18-22 éves fiatalok, akik (egyelőre) nem tanulnak tovább a középiskola után. A fél év alatt munkatapasztalatot szerezhetnek, betekinthetnek a mentő dolgozók tevékenységébe, nyelvet tanulnak és sok szakmai ismeretet is elsajátítanak. Ha kedvet kapnak ehhez a munkához, a hat hónap után folytathatják a tanulást és immár fizetésért dolgozhatnak – ha nem, akkor is hasznos élményekkel lesznek gazdagabbak.

A mentőnap helyszínére több helyi és szakmai vezető is ellátogatott. Itt volt dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, aki felidézte, hogy a szolgálat 71 éve foglalkozik az emberek mentésével, s külön kiemelte, hogy Szombathelyen már 1948-ban, az országos szolgálattal egy időben megszervezték a mentést. Dr Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy Szombathelyen a mentés ügye különös támogatottságot élvez. Külön köszönet és megbecsülés illeti a szolgálatot, amiért széles körben megismertetik az újraélesztést és az orvosi ügyeletet is ellátják. Dr. Puskás Tivadar polgármester, „civilben” mentőorvos elárulta: az OMSz-nél nemcsak a segítés szemléletét, hanem a nyugalmat és a koncentrációt is megtanulta.