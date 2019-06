Évszázadokon át Szombathelynek is volt hegye. ….. de azoknak a régi időknek ma már alig van látható emléke.

A szombathelyi szőlőhegy várostól nyugatra, a dombvonulat peremén húzódott, s a három részből állt. Az Alsó-hegy a mai köztemetőtől a Bagolyvárig tartott, a Közép-hegy a Bagolyvártól a Jégpince utcáig, a Felső-hegy pedig a Jégpincétől az oladi határig.

A XIX. század közepén a tekintélyesebb szombathelyi polgárcsaládok többségének volt szőlője is. s a szőlőhöz általában présház is tartozott. Annak a Taschler Józsefnek például, aki tizenöt évig viselte a városbírói tisztséget, a Kálvária közelében volt birtoka. A Pletnits, Turkovics, Schenk, Bossányi és Kikakker famíliák rendelkeztek nagyobb területtel, de tulajdonos volt több egyházi szervezet is. A városban újonnan megtelepülők is igyekeztek legalább néhány köznyi birtokot szerezni. Hogy is nézett ki ez a hegy? Ábrázolás, leírás nem sok maradt, az információkat apró töredékekből lehet összeszedegetni.

Beck Vince ötvös és rajzmester 1850 körül készített látképet a városról. A fametszen két alak rajzállvány mellett áll egy domboldalon, onnan tekintenek rá Szombathelyre. Oldalt szőlőtőkék sorakoznak. Hol volt az a nézőpont, ahonnan a kép készülhetett? Nem lehetett máshol, mit a Felső-hegyen, s ha tovább vizsgálódunk arra is rájövünk, hogy valószínűleg Beck saját birtokán. Ő nem sokkal korábban költözött a városba, s hamar szerzett egy kis szőlőt is.

Egy megsárgult fénykép a domonkos atyákat mutatja. Nekik is a Felső-hegyen volt szőlőjük. A fotón a présház előtt ülve látjuk őket, „rekreáció” közben.

1850-ben a várost még szántók választották el a szőlőhegytől. A következő évtizedekben újabb és újabb utcák nyíltak és a beépített terület elért a dombokig. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a szőlőhegy is a „modern város” részévé válik, a Közép-hegy lesz majd a „szombathelyi Grinzing”. (Az igazi Grinzing, a bécsi sok szombathelyi előtt is ismert volt.) Most mosolygunk rajta, de kicsivel több volt ez, mint az egyszerű ábránd. A domb alatti területet parkká alakították. (Ez a mai Szent István park.) Megépült a Kioszk, ahol rendszeresen szólt a zene. Majdnem minden megvolt, de a szőlő a Közép-hegyről lassanként eltűnt. Ez utóbbiban szerepe volt a XIX. század végi filoxéra járványnak is. Ott, ahol hajdan a szombathelyi „őspolgárok” présházai álltak, a századforduló táján úri villák épültek. A már nagyon régi idők óta a szőlőhegyre vezető mélyút közelébe került a város első víztornya is.

Az egyik első villa Farkas Ferencé volt, s az épület szerencsére még ma is áll. Ez az írás a szőlőheggyel foglalkozik, így itt azt kell róla elsőként megemlíteni, hogy hegybírói tisztséget viselt. Ő volt az, aki megpróbálta összekötni a régi hagyományokat az újjal. Egyik kezdeményezője volt a városi parkhálózat létrehozásának. Mindemellett intézte a gazdák ügyes – bajos dolgait, azon dolgozott, hogy a szőlőhegy fennmaradjon, megújuljon. Szenvedélyes gyümölcsészként, pomológusként tartották számon. Neki magának is volt gyümölcsös kertje. A villához eredetileg meglehetősen nagy kert tartozott, de azt idővel feldarabolták. Abból választották le például a Szent István Parkban lévő vendéglő területét is. A söröző ma is álló két zömök kapuja valaha a Farkas-villa kertjéhez tartozott. A dombon álló épülethez hosszú lépcsősor vezetett fel. Hasonló kapuk álltak a Közép-hegyi úti oldalon is, de azokat nemrég lebontották.

Farkas Ferenc (1848 – 1923) a főhivatását tekintve is fontos munkát végzett. Zala megyében Nagyrécsén született. Bécsben teológiát tanult, 1873-ban szentelték pappá. 1876-tól 1919-ig a szombathelyi papi szemináriumban szentírástan oktatója volt s közben a premontrei gimnáziumban is tanított. Több teológiai tankönyvnek is ő a szerzője.