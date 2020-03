Takarítsunk ecettel!

Tisztít, eltávolítja a foltokat, szagtalanít, és ami napjainkban talán a legfontosabb, fertőtlenít – a különböző tisztítószerek elterjedésével egyre kevesebben nyúlnak az ecethez, pedig hatásos is, pénztárcabarát is. Néhány esetben azonban nem segít – megmutatjuk ezeket is.

Itt az ablakpucolások ideje. Töltsünk két evőkanál ecetet 3,5 liter vízzel összekeverve – vagy ezt arányosítva kevesebbet – egy szórófejes palackba és dörzsöljük át vele az üveget – tökéletesen fényes és csíkmentes lesz. Nem árt egyébként egyből nagyobb mennyiséget készíteni, hiszen különböző felületek fertőtlenítésére, tisztítására is jó ez a házilag készített oldat. Környezetbarát, ugyanakkor a baktériumokat, gombákat nem kíméli. Alkalmazhatjuk a fürdőszoba, a WC és a konyha takarításakor is. Az ecet megbirkózik például a lila hagyma vagy a cékla okozta foltokkal, felveszi a harcot a hangyákkal, és jól oldja a különböző ragacsokat, címkéket, matricákat. Ha eldugult a lefolyó, öntsünk bele egy csésze szódabikarbónát, majd rá egy csésze ecetet. Hagyjuk állni öt percig, majd öblítsük le nyolc csésze forró vízzel. A két anyag kémhatása feloldja a dugulást, a forró víz pedig elvezeti a szennyeződéseket. Ha a szőnyegből szeretnénk eltávolítani a foltokat, egyharmad csésze ecethez tegyünk kétharmadnyi vizet, majd öntsük a megtisztítani kívánt felületre. Ezután egy tiszta törlőkendővel dörzsöljük meg, majd itassuk fel a kimosódó szennyeződést. Ez a keverék tavasszal, nyáron különösen hasznos lehet, mert hatékonyan távolítja el a fűfoltot a ruhából. Egyébként minden mosáshoz érdemes egy kevés ecetet önteni: fertőtlenít, visszaadja a ruhák élénk színét és megakadályozza a gyűrődéseket. Azt azonban jó tudni, hogy a festék, a fagylalt és a vérfoltok nem jönnek ki az ecettel. A természetes kő munkalapokat is könnyen kimarhatja, és a vasalóba se öntsünk belőle – a sav károsíthatja a szerkezet belső részeit.