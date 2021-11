Trabanton szállni... – Subosits Gábor, kisrákosi Trabant-gyűjtőnél jártunk

Ki ne emlékezne a Trabantra, erre a keletnémet autócsodára? Régen népautó volt, ma meg már igazi kuriózum.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Ha rá is akad az ember itt-ott, csakis borsos áron tudja megvenni, még azt is, amelyik időközben rögtönzött virágládává vált a kertek végében.

Az első Trabant 1957. november 7-én, vagyis éppen 64 évvel ezelőtt gurult le a futószalagról Zwickauban, a német VEB Sachsenring gyárában. A következő évtizedeken a keleti közlekedés szimbolikus járműve lett a Trabant, amely nemcsak Kelet-Németországban, hanem a többi szocialista országban is nagy népszerűségnek örvendett. A 601-es modell 26 lóerős volt, százon 10,3 litert fogyasztott átlagosan és padlógáznál 105 km/h-s sebességet lehetett kihozni belőle. A típust – amelyből több mint 3 millió talált gazdára a világban – egészen 1991-ig gyártották.

Napjainkban nem túl gyakran, de azért még láthatunk néhány Trabit az utakon. Van, aki a maximumig felturbózza, mások az autó színével, egyedi festésével keltenek feltűnést. A kisrákosi Subosits Gábor Trabant-gyűjtő, már öt ilyen típusú autója van. A felújítást maga végzi, régi szakkönyvek alapján. Nem is tehet mást, a mai autószerelők alig-alig ismerik a Trabantot, javítását sem vállalják. Hogy miért döntött Gábor amellett, hogy begyűjt pár Trabantot? A történet szinte hihetetlen és mosolyt fakasztó.

– Hárman vagyunk testvérek, és amikor gyerekként a szüleinkkel nyaralni mentünk, minden második évben otthon kellett maradnom, mert nem fért be mindenki egyszerre. A Trabant ugyanis négyszemélyes, annak is szűkös, és ehhez jöttek még a csomagok. Ma már el sem tudunk képzelni egy trabantos vakációt. Az autó csomagterét, amely abszolút nem volt tágas – megrakták bőröndökkel, a táskákból pedig sokszor az utastérbe is jutott. Ma ezen csodálkozunk, pedig akkoriban ez teljesen megszokott volt. A család elment nyaralni, akár két hétre is, és semmiben nem szenvedett hiányt.

Gábor 2017-ben, házasságkötésének évében vette az első Trabantját. Erre azért emlékszik ilyen pontosan, mert az esküvői ceremónia után ezzel lepte meg feleségét. A vendégsereg nem kis megdöbbenésére ez volt az újdonsült pár autója. A vásárlás körülményei sem voltak hétköznapiak. Gábort egyik barátja hívta fel azzal, hogy a Muravidéki Magyar Rádióban hirdetnek egy Trabantot. Akkor azt hitte, tréfálkoznak vele, de azért felhívta a megadott telefonszámot. Az első üzlet hamar létrejött, aztán utána kisvártatva a többi is. Gábor az ország különböző pontjairól hozta másik négy autóját, amelyeket nagy gonddal felújított. Minden járműben van navigáció, az egyikben – a gyönyörű kékben – extra hangtechnika is. Olyannyira extra, hogy ha beleül az ember a sofőrülésbe, szinte lökködi a hátát a hangerő. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy kívülről hogyan hat a tomboló autócsoda. – A 70-es és 80-as években a Trabant volt a népautó, ezt a típust a kevésbé tehetősek is meg tudták vásárolni. Akinek Ladája volt, az számított a legmenőbbnek, a Dacia és a Wartburg meg valahol a kettő között foglalt helyet. Legalábbis én így emlékszem. Aztán a kilencvenes évek elején a Trabant-mánia lecsengett, helyét egy másik típus vette át, mégpedig a Suzuki Swift.

Gábor azt mondja, hogy a Trabant nem összkomfortos kényelméről híres. Hangja semmi máshoz nem hasonlítható, ablakai tekerősek, ülései fejtámla nélküliek és rendszere kormányváltós.

– Akkoriban nem a rohanásról, a hajtásról szólt az élet, így az embereknek megfelelt a Trabant is, hiszen ezzel is eljutottak bárhová. Nemrég találkoztam egy idősebb úrral, aki megmutatta az Így gondozd a Trabantodat című könyvet. Régen ilyen is volt.

A Trabant igazi retró élményt nyújt, aki beszáll egy ilyen autóba, annak fülig ér a szája. A kormányváltó sokakat megzavar ugyan, és fékezni sem olyan egyszerű ezzel az autóval, mert ha a dobfék vizet kap, lehetnek problémák. A többszörös Trabant-tulajdonos arra is ügyel, hogy autóiban illat tekintetében is visszaidézze a régi időket. Direkt olyan illatosítót választ, amely az évtizedekkel ezelőtti illatot árasztja, így lesz a Trabant-feeling kifogástalan. Nem is beszélve az eredeti Siemens magnókról, amely nélkül kevés Trabant futott az utakon.

Végszóként pár trabantos vicc is előkerül: „Hogy duplázhatod meg a Trabant árát? Ha teletankolod.” Vagy egy másik: „Miért van hátsó ablakfűtés a Trabantban? Hogy ne fázzon a kezed, amikor tolod.”

Hofi Géza is imádott élcelődni a Trabantokon, egyszer azt mondta: Trabanttal támadni még hagyján, de menekülni… Egy szó, mint száz: Trabantban szállni élvezet, ezt Subosits Gábor tulajdonos jól tudja. Bár, aki vásárlásra adja a fejét, annak komolyan a pénztárcájába kell nyúlnia. Egy kert végében tartott Trabant-roncsért is elkérnek 3-400 ezer forintot, egy félig-meddig felújított autó ára meg bőven egymillió forint felett van.

Kiemelt képünkön: A szerelők már alig ismerik – nem vállalják a javítását sem