Úgy tűnik, új pihenőhelyre leltek Dozmaton – A vonulás a madarászoknak is szezon

Amint elkezdték feltölteni az új dozmati víztározót, máris népes madársereg vette birtokba a csábító vízfelületet. Lelkes madarászok már több mint két hónapja kísérik figyelemmel a vonuló madarak új pihenőhelyét. Számos ritka faj is megjelent a ­tavon.

Az európai madárvédelmi szervezetek 1993 óta hagyományosan október első hétvégéjén rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat. Idén is Európa-szerte több száz programon várták az érdeklődőket. Hazánkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 54 helyszínt ajánlott a természet szerelmeseinek.

Az akciónap során gyűjtött adatok hasznos információkat nyújtanak a madárvédelemmel foglalkozó szakemberek számára, de a rendezvény fő célja mégis az, hogy minél több embert csábítsanak ki a természetbe. Az akciónap koordinátora, a BirdLife International összesített adatai szerint az idei madármegfigyelő napokon 1089 helyszínen 29 ezer ember 4,2 millió madarat számolt meg.

Magyarországon 140 megfigyelőhelyről érkeztek adatok, 3128 ember vett részt a programokon. Mind a helyszínek, mind pedig a résztvevők számát tekintve Magyarország a második helyen végzett.

A legtöbb madarat Finnországban figyelték meg, 1 millió 200 ezret. Nem sokkal maradt le Svédország, de Magyarország itt is dobogós lett a megfigyelt 325 ezer madárral.

Európai szinten az apáca­lúdból számolták a legtöbbet, nálunk a seregély vitte a prímet. Mint Vásony Petrától, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs munkatársától megtudtuk, bár az időjárás nem mindenhol volt a legkedvezőbb, több olyan helyszín volt, ahol háromszáznál is többen vettek részt a madármegfigyelésben. Így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Budapesten, de a Vácrátóti Arborétumban is. Mint az egyesület munkatársától megtudtuk, Vas megyében 1163 madarat számoltak meg. Az MME Szombathelyi Helyi Csoportja és az Őrségi Nemzeti Park által hirdetett kiemelt helyszín az Abért-tó volt, ahol 85 ember 622 madarat, Tömördön a Madárvártán 42 ember 300 madarat figyelt meg. Ezenkívül még két helyről érkeztek adatok. A dozmati víztározó idén debütált.

Dr. Kóta András állatorvos, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportjának titkárhelyettese ezen a napon pár óra alatt 200 madarat figyelt meg az új dozmati tározón.

– Nagyon érdekes a dozmati helyzet, mert a tó feltöltődése az őszi madárvonulás időszakára esik. Tanúi lehetünk annak, hogy a puszta szántóföldből hogyan lesz madarakkal és persze számos, más élőlénnyel benépesülő vizes élőhely – állítja Kóta András, aki heti rendszerességgel jár ki a tóra. – A kezdetben sekély vizet hamar felfedezték a parti madarak. Több havasi partfutót is sikerült megfigyelni. A vonulás időszakában ez a madár Magyarországon az élő vizek környékén gyakori, de Vas megyében ritkán lehet vele találkozni – tudtuk meg a madarász szakembertől. Szintén örömteli esemény volt az erdei cankó észlelése.

A vadkacsák közül először a tőkés récék jelentek meg, majd a vasi vizeken szintén ritkának számító csörgő récék ismerkedtek az egyre növekvő vízfelülettel. Az elmúlt hetekben több ritkaság is feltűnt. A területtel ismerkedő madarászok regisztráltak kendermagos récét, fütyülő récét és kis vöcsököt is. Az énekesmadarak közül több faj is útba ejti a tavat. Feltűntek itt billegetők, köztük a ritkább hegyi billegető, a pityerfélék közül a rozsdástorkú pityer, de több jégmadár is szem elé került. A vonuló barna réti héják mellett megjelent itt a ritkább kékes réti héja és a kis sólyom is.

Kóta András elmondta, hogy a Gyöngyösön, Lukácsháza határában kialakított Abért-tó madárvilágának változásait is nyomon követi 2011 óta. Most lesz alkalom az ottani tapasztalatokat összevetni a Dozmati-tó fejlődésével. Sok múlik azon, hogy milyen emberi hatások, hasznosítási törekvések fognak érvényesülni. Kezdetben az Abért-tavon gazdag vízi növényzet alakult ki, mely nagyon sokféle madarat vonzott. Akkoriban öt búbosvöcsök-pár, cigányrécék, kendermagos récék is költöttek ott. Aztán elindult a haltelepítés, betelepítették az amurt, ami kopaszra kiette a növényzetet. Ennek következtében mind fajlétszám, mind pedig az egyedszám tekintetében sokkal szegényebb lett a madárvilág. A halak viszont idevonzották a kormoránokat, és hamarosan megérkezett a réti­sas is.

A dozmati víztározón megjelent madársereg egyelőre nagyon ígéretes.