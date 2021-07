Unitáriusok Szombathelyen

„Ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, mert a hit Isten ajándéka.” E szavakkal nyilvánította ki az 1568-as tordai országgyűlés – elsőként Európában – a vallásszabadságot. Igaz, csupán Erdélyre vonatkozott, mégis nagy jelentőségű esemény volt.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

A vallásszabadság tette lehetővé, hogy a Dávid Ferenc által létrehozott unitárius egyház fennmaradhasson, fejlődhessen. Az egyetlen magyar alapítású egyháznak ma már több mint 450 éves múltja van. A XVI. század a hitújítás és a reformáción időszaka. Annak az igénye, hogy az egyház térjen vissza az alapokhoz, már korábban is jelentkezett. A hitviták egyik tárgya éppen az volt, hogy mit is tartalmaznak az alapok, mi olvasható ki a Bibliából. Az unitáriusok a reformátusoktól, evangélikustól és katolikusoktól eltérően nem fogadják el a Szentháromság-tant.

Jelmondatuk: „Egy az Isten.” Hitvallásuk pedig így kezdődik: „Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben.” A unitarizmus európai előzményeinek részleteire egy rövid írásban nem lehet kitérni. Anynyit azonban szükséges megemlíteni, hogy a spanyol Szervét Mihályt 1558-ban Genfben még megégették a hitéért. Dávid Ferenc nézeteinek az 1500-as évek végén Magyarországon is voltak követői, de az általa alapított egyház csak Erdélyben működhetett. Az unitárius erdélyi gyökerű magyar egyház. Ha ma unitáriusokkal találkozunk, joggal gondoljuk, hogy Erdélyből származnak. Ez általában igaz is, de akadnak kivételek. Voltak, akik felnőttként, szabad akaratukból választották ezt a felekezetet. A leghíresebb közülük Bartók Béla, aki Nagyszentmiklóson, Torontál vármegyében katolikusnak született. 1916-ban, harminchét évesen lett az unitárius egyház tagja.

Az áttérők között akadtak Vas megyeiek is. Székely Ferenc 1842-ben Szombathelyen született. Édesapja, Székely József kötélgyártómester és édesanyja, Beck Antónia is katolikus vallású volt. A premontrei gimnáziumba járt, az egyetemet Pesten végezte. Hogy mikor tért át az unitárius hitre, nem tudjuk, de 1890-ben már részt vett a budapesti unitárius egyházközség megalakításában. 1910 és 1913 között ő volt az igazságügyi miniszter. A Kőszegi utcai házat, ahol gyermek- és ifjúkorát töltötte, emléktábla jelöli. 1912- ben a város díszpolgárának választották, 1911 és 1950 között az ő nevét viselte a mai Gagarin utca. Dávid Ferenc hitét választotta Balogh Gyula levéltáros, lapalapító, történész is. 1837- ben a Veszprém megyei Ihásziban katolikusként keresztelték meg, 1921-ben Szombathelyen unitáriusként temették el. Sírja a Szent Márton utcai temetőben van.

A Szombathelyen élő unitáriusok száma a két világháború között volt a legnagyobb. Az egyik 1935-ben megjelenő lap szerint a város a „magyar unitarizmus legnyugatibb végvára”. Ez a megtisztelő minősítés Tanka Dezső ideg- és elmeorvosnak köszönhető, aki összefogta a felekezet Nyugat-Magyarországra vetődött híveit. Ő volt a dunántúli szórványegyházközség gondnoka. Abban az időben rendszeresek voltak Szombathelyen az unitárius istentiszteletek. Tanka doktor a világháború után Kolozsvárról került előbb Szegedre, majd Szombathelyre. A város kulturális életében betöltött szerepe és többirányú helytállása miatt fontos, hogy őrizzük az ő emlékét is. 1960- tól a dunántúli gyülekezet „utazó missziós lelkésze” Szász János lett, aki emellett 1971-től a Fővárosi Levéltár munkatársa volt, sőt ő töltötte be az Unitárius Teológiai Intézet igazgatói tisztségét is. Gyakran megfordult Szombathelyen. 1993-ban az Őrizem az én utaimat című sorozatban az MMIK-ban tartott előadást. Egyháza történetét, hivatását négy elemből álló címben sűrítette össze: „A lelkiismereti szabadság útján.”

Maroknyi unitárius ma is él Vas megyében. Ők szervezetileg az észak-dunántúli szórványegyházközséghez tartoznak, amelynek most Győrben van a központja.

Kiemelt képünkön: Székely Ferenc a szombathelyi Kőszegi utcában töltötte fiatal éveit