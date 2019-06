Útlevéllel nílusi körutazásra is vihetjük kedvencünket

Alapvetően három lehetőség közül választhatunk. A legkézenfekvőbb, ha megkérünk egy rokont vagy barátot, hogy vigyázzon ez idő alatt a háziállatra. Fontos, hogy tájékoztassuk kedvencünk szokásairól és a legfontosabb telefonszámokat – például az állatorvosét – adjuk meg neki.

A másik lehetőség az állatpanzió. Ha emellett döntünk, először mindenképpen látogassunk el a helyre személyesen, figyeljük meg a tartási körülményeket, beszéljük meg az elvárásainkat, különben csalódás lehet a vége – hívta fel a figyelmet az orvos. Egyre többen döntenek úgy, hogy magukkal viszik kisállatukat a nyaralásra.

Dr. Varjú Gábor egyik macska „páciensét” gazdái például nílusi körutazásra vitték magukkal. Ha közösen utazunk, az első: ellenőrizzük, mik a célország követelményei. Mindenhol előírás, hogy kedvencünknek legyen útlevele. Ez az állatorvostól kérhető, veszettség elleni oltással együtt érvényes.

Az is fontos feltétel, hogy az állatot utazáshoz szoktattuk. Az autóban legyen saját helye, szerezzünk be számukra készült biztonsági övet vagy egy szállítódobozt. Néhány óránként álljunk meg, hogy az állat elvégezhesse dolgát és itassuk is meg. Soha ne hagyjunk állatot a kocsiban, főleg meleg időben lehet ez veszélyes!

Az sem szerencsés, ha kidugja a fejét az ablakon menet közben. Lehet, hogy nagyon élvezi ezt a kalandot, de kötőhártya-gyulladást kaphat az erős széltől. A szálloda kiválasztásánál győződjünk meg arról, hogy fogadnak-e állatokat. Nagyobb biztonságban érzi magát négylábú barátunk, ha elvisszük a saját fekhelyét is. Érdekesség, hogy a tengervíz nem árt a kutyáknak, nem szárítja a bőrüket, és az sem jellemző, hogy innának belőle.

Dr. Varjú Gábor azt mondja, ha szeretnénk, nyugodtan célba vehetjük az egyre több helyen nyíló kutyás strandokat.