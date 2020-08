Végre utazunk! Mire figyeljünk? – Szakértő ad tanácsot

Nagy Péter idegenvezető szakmájából adódóan gyakorlott utazónak számít. Ebből kiindulva utazási tanácsok és praktikák után érdeklődtünk nála – mire figyeljünk, ha magyarországi úti célt választunk?

Péter hivatására erősen negatív hatással volt a koronavírus-járvány. Mivel a külföldi turisták jóval kisebb számban látogatnak Magyarországra, munkája sincs nagyon. Azonban a férfi pozitívan áll mindehhez: tizenöt év után először szabad a nyara, ezt kihasználva pedig bejárja az országot.

Legyünk felkészültek!

Vett egy Magyarországot bemutató remek kis könyvet, ami nem egy hagyományos útikalauz – olyan különlegességek is megtalálhatók benne, mint például a hédervári krumplibogárszobor, amit annak emlékére állítottak, hogy Magyarországon a városban láttak először krumplibogarat.

Ahogy mondja, leggyakrabban barátokkal utazik, így pakolásnál csak magára kell gondolnia. Hű társa, Fifi, a bőrönd a világ számos pontjára elkísérte már, mint mondja, szinte mindenhova azt viszi magával – tökéletesen elfér benne minden szükséges holmija.

Gyakorlott utazó lévén gyakorlott pakoló is. Útjai során szívesen les el praktikákat másoktól: azt, hogy a ruhákat nem hajtogatva, hanem teljesen kiterítve teszi a bőröndbe, például egy barcelonai lakótársától tanulta. Ezzel akkora helyet spórol meg, hogy egyharmadszor annyi dolog fér még bőröndjébe, mint amennyit a hagyományos, hajtogatós módszerrel tudna belecsomagolni. Nem hátizsákos típus, sokkal kényelmesebb számára egy kisebb bőröndöt magával cipelnie – főleg a nyári melegben. De szerinte ez egyéni választás kérdése. Ahogy az is, hogy ki mit szeret magánál tudni utazása során.

Hogyan pakoljunk?

Amit Péter mindig magával visz, ha nyaralni megy, az nem más, mint a fürdőnadrágja; „játszós”, otthoni ruha, szúnyogriasztó. – Leggyakrabban egyébként úgy pakol, hogy azokat a tárgyakat, amikről azt gondolja, hogy szüksége lehet rájuk, napokkal az utazás előtt egy helyen összegyűjti, és el-elvesz közülük olyanokat, amikre közben rájön, hogy mégsem olyan fontosak számára – így is megspórol némi kis helyet.

Hasznos tanács: mivel Magyarországon nagyjából mindenfelé ugyanazokat az üzleteket találjuk meg, ételt nem érdemes napokra előre csomagolni – útközben is bárhol beszerezhetjük azokat, de hasonlóan van ez a véletlenül otthon felejtett dolgokkal is. Nagymamájától tanulta: a ruhát nyáron se hagyjuk otthon! Ezért még akkor is visz magával hosszú, melegebb ruhát, ha nyaralására jó időt jósolnak a meteorológusok. Ugyanígy készül az esőre: esőkabát szintén mindig van a csomagjában.

Jó, ha felkészülünk minden eshetőségre és kisebb házipatikát állítunk össze az útra fájdalomcsillapítóból, torokfertőtlenítőből, széntablettából, kötszerből és fertőtlenítőből. Elsősegélydobozunkból ne felejtsük ki az ollót és a gézt, ragtapaszt se. Naptejből a férfi az ötvenfaktorosra esküszik. Ennél alacsonyabb faktorszámnál „a nap csak kacag rajtunk” – vélekedik.

Kerékpárral indulna pihenni?

Legutóbb barátjával a Balatont biciklizték körbe. Ez volt az első ilyen utazása, alaposan fel kellett, hogy készüljön rá. Beszerzett egy biciklistáskát, ebbe alapvető kerékpáros eszközöket, baseballsapkát, szúnyogriasztót és néhány szett nagyon kényelmes, biciklizésre is alkalmas ruhát pakolt. Mivel kutyát is vittek magukkal, annak legszükségesebb dolgait is cipelték. A nagy nyári melegben fontos a hidratálás, ezért utántölthető vizes palackot mindig tart magánál Péter.

– Az én tippem az, hogy ha már külföldre nem nagyon utazhatunk, fedezzük fel két keréken hazánkat! Nem szükséges hozzá a fél sportboltot felvásárolni – ami mindenképpen kell egy biciklis túrához, az nem más, mint a kerékpárra kötelezően előírt lámpák és a macskaszem, egy pumpa és egy táska. Még csak biciklis ruhára sem kell beruháznunk: a póló-rövidnadrág kombináció is tökéletesen megteszi. Mára mind a Balaton, mind a Velencei- és a Fertő tó, de már a Tisza-tó környékén is egészen jó kiépítették a kerékpárutakat – fejti ki Péter.

Milyen szállást válasszunk?

Szállásfoglalásnál nem keresi a pompát. A legfontosabb számára, hogy a hely, ahova amúgy is leginkább csak aludni tér vissza, tiszta legyen, rendelkezzen fürdővel és mellékhelyiséggel. Erről a foglalási oldalon található értékelésekben lehet tájékozódni. A szállás elhelyezkedése sem utolsó szempont, jó, ha frekventált helyen van, nem pedig a külvárosban, kilométerekre mindentől. Fontos megjegyezni: jelenleg a vírushelyzetben a szállásadók nem szívesen adják ki egy éjszakára szobáikat, azokat a foglalókat fogadják szívesebben, akik több napra érkeznek hozzájuk.

Péter most inkább részesíti előnyben a turisták által kevésbé kedvelt, ám annál szebb és izgalmasabb úti célokat. Legfontosabb tanácsa a jelenlegi helyzetben, hogy mindenki saját belátása szerint utazzon. Mérlegelje, meddig mer elmenni így, a vírus idején, és annak megfelelően válasszon desztinációt magának.