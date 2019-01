Viadukt az erdőben

A vasbetonból készült építészettörténeti emlék két erdőrészt köt össze. Kevés ilyen viadukt maradt meg az első világháború után, Pinkamindszenten látható az egyik.

A Körmend–Németújvár vasútvonal mindössze negyvenöt évig működött. A két település között az első vonat 1899 szeptemberében indult el, az utolsó 1945 februárjában. A 23 kilométer hosszú szárnyvonalat az 1922-ben meghúzott trianoni határ kettévágta ugyan, de a vasúti közlekedés továbbra is fennmaradt. A hat megállóból három – Körmend, Vasalja és Pinkamindszent – került Magyarországhoz, ugyancsak három – Strém, Orbánfalu, Németújvár – pedig Ausztriához. Az osztrák területre eső vonalszakasznak nem volt összeköttetése az ottani vasúti hálózattal. A két világháború között a vasutat a MÁV üzemeltette. Az 1900-as évek elején a helyi lapok még gyakran cikkeztek a vonal meghosszabbításának tervéről. Két elképzelés is volt. Az egyik szerint Szentelek (Stegersbach) felé építették volna tovább a vonalat, a másik a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) irányt látta fontosnak. A világháború miatt egyik terv sem válhatott valóra. Körmendről vonattal Németújvárra egy óra alatt lehetett eljutni, de később, amikor a menetrendbe már beiktatták a határon való várakozás idejét is, a menetidő másfél óra lett. A negyvenes évek elején már csak egyetlen vonat közlekedett Körmendtől egészen Németújvárig. Ez reggel 7 órakor indult és délután 1 órakor jött vissza. Jóval kihasználtabb volt a Körmend–Pinkamindszent szakasz, amelyen napi négy vonatpár közlekedett.

1945-ben a vasútvonal osztrák szakaszán végleg leállt a közlekedés, de a magyar oldalon a vonatok egészen 1959-ig továbbra is jártak.

Körmend és Németújvár vidéke szinte sík terület, jelentősebb dombok nélkül. Azt gondolnák, hogy ott a vasúti pálya kiépítése sem okozott különösebb gondot. Hát ez nem egészen így van. A vonatnak a két város között kevesebb mint negyven méter szintkülönbséget kellett leküzdenie. Az egyetlen szintbéli akadályt a Pinka és a Strem völgye közötti dombhát jelenti. Ez is jelentéktelennek tűnik, hiszen a legmagasabb pontja mindössze 223 méter. A 19. század végén, amikor a vasutat építették, két lehetőség volt, vagy megkerülik a dombhátat, vagy átvágják azt. Az első változat nagy kerülőt jelentett volna, ezért a másodikat választották. A Pinkamindszent és Strém közötti vasúti bevágás majdnem egy kilométer hosszú. Vannak helyek, ahol a mélysége a harminc métert is eléri. A rézsűjét, hogy be ne omoljon, több helyen kővel erősítették meg. A munkákat annak idején nagyrészt kézi erővel végezték. Voltak olyan kubikos bandák, amelyek kifejezetten a vasútépítésekre „specializálódtak”. A legtöbbször az Alföldön lakó szegény emberekből verbuválódtak, aki a bandagazda vezetésével vándoroltak építkezésről építkezésre. Az egykori újsághírekből tudjuk, hogy Nyugat-Magyarországon is ilyenek dolgoztak.

Ha valaki manapság barangol erre, első látásra úgy gondolja, a természet alkotta száraz árkot lát. Lassan hét évtizede már, hogy a bevágásban, amely ma vadregényes szurdoknak tűnik, utoljára vonat közlekedett. A síneket 1945-ben felszedték, a talpfákat összegyűjtötték, a mesterséges árok a természet részévé vált. A határ közvetlen közelében lévő terület hosszú évtizedeken át csak engedéllyel volt megközelíthető. A Pinkamindszenthez tartozó Felső-máli erdőben kezdődő árok egy darabig még Ausztria területén is folytatódik. Legérdekesebb látnivalója, a bevágás fölött átvezető viadukt magyar területen van. A határ oda még kb. 250 méter. A szurdok fenekén végigmenni a bedőlt fák miatt nem könnyű. Aki mégis erre vállalkozik, nem biztos, hogy észreveszi a partoldalon a C. 59.11-es határjelet, ami azt jelenti, hogy másik ország területére lépett.

A pinkamindszenti viadukt olyan építészettörténeti emlék, amely a hivatalos műemléki nyilvántartásokban valószínűleg nem szerepel. A vasbetonból készült építmény két erdőrészt köt össze, harminc méter hosszú, négy méter széles és kb. húsz méter magasságot hidal át. Méretében tehát sokkal szerényebb, mint az első világháborút megelőzően épített többi magyarországi vasbeton völgyhíd, de azok közé tartozik, amelyek megmaradtak.

