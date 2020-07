Visszaélhetnek a gyerekekről közzétett fotókkal – Pszichológust kérdeztünk

Hatalmas indulatokat váltott ki az elmúlt két hétben Kaleta Gábor ügye, ezzel párhuzamosan fókuszba került a gyermekvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának szükségessége, a pedofil bűncselekmények kérdése.

Milyen következményekkel járhat, ha fotókat teszünk közzé a gyerekeinkről? Kerülhetnek-e a képek rossz szándékú felhasználókhoz? Bízhatunk-e az internetes felületekben? Pszichológust kérdeztünk a témában, aki egyben kisgyerekes édesanya.

Vörös Orsolya, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda pszichológusa az Interpol adataival kezdi: e szerint a hat év alatti gyerekekről készült képek átlagosan 25 perc alatt kerülhetnek fel a darknetre (az internet sötét oldala), pedofil oldalakra, és a legkeresettebbek a fél és hat év közötti (!) gyerekekről készült fotók. Közöttük olyanok is, amelyeket a szülők maguk töltöttek fel Facebook-oldalukra nyaraló, vízparton, kádban játszó (meztelen vagy félmeztelen), étkezés közben maszatos vagy éppen alvó gyerekeikről bármilyen adatvédelmi beállítást mellőzve.

– Egyrészt keresőrobotok, moderátorok figyelik a közösségi média tartalmait, és az adatokkal, információkkal kereskednek. Ha a netre feltöltött fénykép mellé további szöveges tartalmat adunk közre – „Lili kedvenc színe a piros, a fedett uszodába járunk szerdánként, most tanul úszni” –, ezek már felhasználható információk annak, aki vissza akar élni a fotókkal. Könnyen tud közvetlenül a gyerekkel kommunikációt kezdeményezni. Veszélyben vannak a gyerekeink, ha fotókat posztolunk róluk – mondja.

A dr. Gyurkó Szilvia ügyvéd, gyermekjogi aktivista által megfogalmazott szabályokkal egyetértve szerinte mindig tegyük fel magunknak posztolás előtt a kérdést: kiről szól majd ez a kép?

Rólam vagy a gyerekről? Azt mutatja meg, hogy én milyen szülő vagyok, vagy a gyereket? Azt akarom, hogy minél több lájkot kapjon a bejegyzésem? Ha az egész inkább rólam szól, akkor nekem kellene rajta lenni, nem a gyereknek. Gondoljuk végig azt is: néhány év múlva, ha meglátja a képet, mit fog szólni hozzá? A gyereknek joga van véleményt mondani: kérdezzük meg, hozzájárul-e a róla készült fotó kiposztolásához. És figyelmeztet: minden posztolási és közösségioldal-használási szokásunk minta lesz a saját gyerekünknek. Végül: állítsuk be gondosan a Face­book-fiókunkat: a csak a családra, legjobb barátokra tartozó, gyerekről készült képeket kizárólag velük osszuk meg. Igaz, a szakirodalom sok helyen megjegyzi, hogy a visszaélést elkövetők nemritkán a közvetlen családi környezetből kerülnek ki – a gyerekek általuk is veszélyeztetettek.

Orsolya kétgyermekes anyu­kaként eddig sem tett közzé meztelen, a gyerekeket bántó, őket kiszolgáltatott, sérülékeny helyzetben ábrázoló fotót, de a napokban minden családi fotót is törölt a közösségi oldalról. Igaz, nagyobbik gyermeke eddig is határozottan cenzúrázta a róla és kis testvéréről készült képeket. Szerinte fontos, hogy a gyerekeinknek is jelezzük a lehetséges veszélyt: állítsunk be szűrőprogramot, ne engedjük, hogy fotókat küldjenek magukról a barátaiknak.

Nem túlzott elővigyázatosság, ha a kamerát is kikapcsoltatjuk velük, ha például Messengeren keresztül beszélnek egymással. Ha mégis bekapcsolják, csak az üres fal látszódjon a háttérben. Hasonló véleményt mondott egy szombathelyi ikres anyuka. Nyolcadik osztályos fiairól két éve nem látnak az ismerősei friss fotókat, és ebben nem is lesz változás. Már bánja, hogy korábban töltött fel képeket, későn szembesült a ténnyel, hogy ami egyszer felkerül a netre, az fent is marad.