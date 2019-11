Visszaszámlálás indul, közeleg a karácsony!

Már csak néhány nap és igazi karácsonyi hangulat költözik Bécsbe, kezdődik az adventi vásár, fényárba borulnak a terek. Ennek kapcsán kerestük meg a celldömölki születésű Gosztola Anitát is, akinek boltjában egész évben karácsony van.

Olvasóink már jól ismerhetik a celldömölki Gosztola Anitát, aki már gyerekkora óta nagyon szereti a karácsonyt, régóta érezte, hogy nyitna egy ilyen tematikájú boltot. 2016 elején aztán nekilátott, nem sokkal később pedig már fogadta a vásárlókat az üzlet, ahol egész évben ünnepi hangulat várja a látogatókat. Bécs tökéletes helyszínnek bizonyult, hiszen itt nagy hagyománya van a különleges karácsonyigömb-festésnek, az egyedi díszek készítésének. Ráadásul turisztikai központ, folyamatosan jelen vannak az utazók.

Az év minden szakában rendszeresen érkeznek az em­berek, sokan gyűjtik a karácsonyi gömböket. Vannak, akik már előre kiválasztják a honlapon, mivel szeretnének majd hazatérni. Akár júliusban is szívesen vásárolnak karácsonyi díszeket, még akkor is, ha csak fél év múlva használják fel azokat. Egyre többen vannak, akik hűtőmágnesek vagy képeslapok helyett ilyen különlegességeket gyűjtenek, hiszen jó élmény a fa díszítése közben közösen felidézni az emlékeket.

Az egyre nagyobb igény miatt pedig szinte már gyakorlat, hogy a nagyobb városokban mind található egy-két ilyen egész évben nyitva tartó karácsonyi bolt. Vannak, akiknek a listájára a kötelező látványosságok mellett ez is felkerül. Az üzletben is érezhető már, hogy hamarosan közeleg az ünnep, mind többen térnek be Anitához. Az elképzelések is egyre konkrétabbak. Az osztrákok nagyon felkészültek, novemberben már szeretnek mindent előkészíteni karácsonyra – mondta. Ilyenkor már elkezdődnek a programok is, előkerül a puncs, amivel megkínálhatják a hideg utcákról betérőket.

Gosztola Anita nemrég kitüntetést is átvehetett munkájáért. A British Publishing Ltd. elismerése jeléül beválasztotta őt a Sikeres emberek Németországban és Ausztriában című 2018-as évkönyvbe.

A Bécsi karácsonyi álom a Rathausplatzon című rendezvény pénteken indul. A Rathausplatz bejáratánál gyer­tyákkal díszített méretes kapuív üdvözli a látogatókat. A hagyományos Christkindlmarkton 150 standon kínálnak eladásra karácsonyi ajándékokat, karácsonyfadíszeket, kézműipari termékeket, kulináris ínyencségeket és melegítő italokat november 15-től. A városháza parkjában és a Ringstraße mentén a fák ilyenkor ünnepi díszben tündökölnek. A szerelmesek számára különösen vonzó a szívecskékkel díszített Herzerlbaum. A látogatók háromezer négyzetméteres jégfelületen és számos sétányon korcsolyázhatnak a parkban. A gyermekvilágban egy körhinta, egy rénszarvasfogat és csodálatos fényinstallációk várják a park látogatóit.

A közelben, a Művészet­történeti és a Természettör­téneti Múzeum között ka­rácsonyi falu áll a Maria-­Theresien-Platzon november 20-tól. Itt az adventi időszakban hetven stand kínál hagyományos kézműipari termékeket. Gospelkórusok és zenei együttesek teremtik meg az ünnepi hangulatot. A karácsonyi falu azután átmenet nélkül szilveszteri faluvá alakul át. Az előkarácsonyi időszakban főleg az egyetemisták körében kedvelt találkozóhely a Bécsi Egyetem campusán található romantikus karácsonyi falu. A családok is kedvelik a Régi AKH karácsonyi faluját, gyermekvasútjával és nosztalgia-körhintájával. Ezenkívül két jégtekepálya is várja a látogatókat.

A belvárosi Freyung téren november 16-án kezdődik az Altwiener Christkindlmarkt című hagyományőrző esemény. Már 1772-ben is rendeztek itt karácsonyi vásárt. Délután adventi zene tölti be a teret. Néhány lépéssel arrébb, az Am Hof karácsonyi vásáron szintén igényes kézműipari termékeket vásárolhatunk – itt is a megfelelő zenei aláfestéssel.